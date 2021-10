Les fans de The Bold and the Beautiful sont ébranlés par la nouvelle que le Dr Taylor Hayes revient à l’émission CBS. Entertainment Weekly rapporte que l’actrice chevronnée Krista Allen assumera le rôle emblématique précédemment joué par Hunter Tylo à partir du 10 décembre. Hayes, un psychiatre dont la romance avec Ridge Forrester a duré de 1990 à 2019 malgré le triangle amoureux dramatique avec Brooke Logan (Katherine Kelly Lang ).

Tylo a quitté The Bold and the Beautiful en 2019, la série expliquant l’absence de Hayes en écrivant dans son personnage un travail missionnaire dans un autre pays. Un initié a déclaré à EW que la série avait initialement contacté Tylo pour reprendre son rôle, mais « sans succès ». Le travail missionnaire de Hayes a été difficile à expliquer au fil des ans, car le médecin a raté de nombreux moments importants de la vie de sa famille – du fils Thomas (Matthew Atkinson) subissant une opération au cerveau à sa fille Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) aux prises avec une dépendance aux pilules avant de se marier et avoir un fils avec le Dr John « Finn » Finnegan (Tanner Novlan).

Les fans verront comment elle ramassera les morceaux lorsque Hayes reviendra en décembre, cette fois joué par Allen. Alors qu’Allen a fait ses débuts à la télévision dans le monde du savon, jouant Billie Reed dans Days of Our Lives de 1996 à 1999, elle est ensuite apparue dans des émissions telles que CSI, The X-Files, Baywatch, Two and a Half Men et Monk. Récemment, elle est apparue dans le 9-1-1 et dans le film Lifetime I Almost Married a Serial Killer. Allen n’a pas encore beaucoup commenté son casting, mais a republié plusieurs comptes de fans de The Bold and the Beautiful sur son histoire Instagram mardi et l’a remerciée pour leur soutien.

Allen devrait commencer le tournage des épisodes de The Bold and the Beautiful à Los Angeles le 28 octobre et commencera à enregistrer des scènes avec sa fille et son ex-mari Forrester (Thorsten Kaye). Forrester est avec Logan depuis des années maintenant, mais le retour de Hayes pourrait faire place à un renouveau du triangle amoureux emblématique. The Bold and the Beautiful est diffusé en semaine de 13 h 30 à 14 h HE/12 h 30 à 13 h HP sur CBS.