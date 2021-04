Bolillo Gómez testé positif pour le coronavirus

04/02/2021 à 04:48 CEST

Le puissant De La Montaña a eu un coup dur ces dernières heures en confirmant que son entraîneur, Hernán Darío Gómez, avait été testé positif au coronavirus. L’entraîneur de 65 ans a commencé à ressentir des symptômes et après quelques jours, la PCR a été réalisée dans laquelle le diagnostic a été confirmé.

COMMUNICATION D’ÉQUIPE

Après avoir présenté des symptômes légers, le professeur Hernán Darío Gómez a subi un test PCR qui a donné un résultat positif pour Covid 19. Le directeur technique du campus professionnel est isolé avec toutes les mesures de biosécurité pour lui et ses proches; celui-ci est développé sous le contrôle strict du service médical et de son EPS correspondant. Il est en bonne santé et au courant de toute l’actualité qui se passe dans l’équipe première, la famille RED lui souhaite un prompt rétablissement et l’attend pour continuer à récolter de nombreuses joies ensemble.

Ce n’est pas la première fois que Medellín est touché par le virus ces derniers jours. Ces dernières semaines, ils ont souffert d’une épidémie au cours de laquelle 10 joueurs, plusieurs membres du personnel d’entraîneurs et même l’attaché de presse, ont été testés positifs pour le covid-19. Cela a beaucoup compliqué la boîte rouge le week-end dernier quand ils ont eu plusieurs pertes pour affronter l’Atlético Nacional dans le Clásico de La Montaña.

Avec ce positif, Gómez sera absent du banc lors des deux prochaines dates au cours desquelles ils affronteront le Deportivo Pereira et Alianza Petrolera. Il faudra que ce soit lorsque l’ancienne équipe panaméenne sera négative pour être à nouveau éligible pour revenir sur le banc de Paisa.