Bollywood est un « club exclusif », le nom de famille prioritaire sur le talent, selon Vivek Oberoi

Le parcours de l’acteur Vivek Oberoi à Bollywood a été difficile. Bien qu’il ait été presque radié à un moment donné, il ne regrette pas ses décisions professionnelles. Récemment, Oberoi, qui joue un rôle crucial dans la série Web Inside Edge, a déclaré que Bollywood était devenu un «club exclusif» où les noms de famille étaient prioritaires sur les talents. Cependant, il a ajouté qu’il faisait de son mieux pour développer de nouveaux talents de sa part.

L’acteur aurait déclaré qu’il chérissait toujours son voyage mouvementé à Bollywood, ajoutant qu’en termes d’aspects pratiques, étant un senior avec environ 20 ans d’expérience, il avait le sentiment d’avoir raté un tour ou deux.

Une grande plainte qu’il a contre l’industrie était qu’elle n’a pas développé la pépinière qui a nourri les jeunes talents. Vivek a déclaré qu’il était regrettable que Bollywood se soit transformé en un club exclusif où c’était soit le nom de famille, soit le lobby auquel il appartenait qui importait plus que le talent.

Vivek a ajouté qu’il faisait de son mieux pour attirer de nouveaux talents et soutenir de nouveaux acteurs. Il a mentionné qu’il avait demandé aux producteurs d’Inside Edge, Excel Entertainment, de donner à Richa Chadha la première place à sa place.

Pour la petite histoire d’autonomisation des femmes dans sa tête, Vivek a déclaré qu’il avait demandé à Excel Entertainment de mettre le nom de Richa au-dessus du sien malgré le fait qu’il soit dans l’industrie depuis plus longtemps qu’elle. Il a ajouté que c’était quelque chose qu’il célébrait, il célébrait toutes ses collègues femmes.

Vivek a déclaré qu’il célébrait Richa comme un grand acteur et qu’il avait la chance d’avoir l’opportunité de travailler avec elle. Cette sérénité, ce sentiment d’éliminer les structures hiérarchiques, le fait d’être uniquement des personnes créatives s’amusant sur les plateaux de tournage est ce pour quoi tout le monde devrait s’épanouir.

Vivek a fait ses débuts à Bollywood en 2002 avec Company avant de tourner des films tels que Saathiya, Omkara et Shootout at Lokhandwala.

