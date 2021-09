Bollywood est un “lieu toxique”, pas de place pour l’amour, l’empathie ou la compassion : Kangana Ranaut

Lors du lancement de la première, elle a déclaré qu’elle était déçue des multiplexes pour ne pas avoir sorti les films en raison de l’écart entre la sortie en salles et la sortie de la plate-forme OTT.

L’acteur de Bollywood Kangana Ranaut ne manque jamais d’appeler Bollywood. L’acteur de Thalaivii s’est de nouveau moqué de Bollywood, le qualifiant d’endroit “sans amour et sans compassion”. L’actrice qui est actuellement occupée à promouvoir son prochain biopic sur Jayalalithaa Thalaivii, dans une interview avec la chaîne YouTube Tried and Refused Productions, a déclaré que l’industrie n’est rien d’autre qu’un “lieu toxique”.

Parlant des industries cinématographiques régionales, l’actrice de 34 ans a déclaré que l’industrie au moins était arrivée au sol en les qualifiant de “caméléons”. Quand il s’agit de l’industrie cinématographique indienne, il y a tellement de diversité et toujours une certaine tension coexiste. Les gens veulent rabaisser tout le monde et cela n’aide pas. L’endroit est devenu si toxique que les gens ne sont plus heureux pour une autre personne et nous manquons donc d’un terrain d’entente avec lequel nous identifier.

Précisant pourquoi elle pense que Bollywood engendre la toxicité, elle a déclaré qu’il n’y avait ni amour, ni empathie ni compassion dans l’industrie cinématographique. « Imaginez la toxicité vers laquelle nous nous dirigeons », a-t-elle conclu.

Kangna Ranaut est actuellement occupée à promouvoir son prochain projet Thalaivii et a également des films comme Dhaakad, Tejas et Emergency dans son chat. L’actrice a également exhorté le gouvernement du Maharashtra à ouvrir des théâtres et des salles de cinéma pour aider les industries du cinéma/théâtre en train de mourir. Dans son histoire Instagram qu’elle a partagée il y a six heures, elle a écrit : « Étant donné que les cas au Maharashtra connaissent un déclin significatif, je demande au gouvernement du Maharashtra d’ouvrir des cinémas et d’aider à relancer l’industrie cinématographique et le théâtre en train de mourir.

L’actrice a récemment été vue à l’avant-première de son film à Hyderabad. Lors du lancement de la première, elle a déclaré qu’elle était déçue des multiplexes pour ne pas avoir sorti les films en raison de l’écart entre la sortie en salles et la sortie de la plate-forme OTT. Elle a consulté son Instagram et a déclaré que le film “Thalaivii” était son meilleur travail.

