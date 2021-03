Bollywood et politique: les stars qui brillent sur grand écran échouent souvent en politique

En 1984, il a fait une pause dans les films pour rejoindre la politique pour soutenir son ami de longue date Rajiv Gandhi.

Par Reya Mehrotra

Il y a quelque chose à propos de Bollywood et de la politique. Ce dernier attire les plus grands noms de l’industrie cinématographique, le plus récent étant Mithun Chakraborty qui a rejoint le BJP. Mais les stars qui brillent sur grand écran échouent souvent en politique. En voici quelques-uns qui se sont essayés à la politique, mais n’ont pas réussi.

Urmila Matondkar

L’acteur avait rejoint le Congrès en mars 2019 et avait contesté les élections de Lok Sabha depuis le siège nord de Mumbai, mais sans succès. Plus tard, en septembre de la même année, cinq mois seulement après avoir rejoint le parti, elle a démissionné, invoquant la «petite politique» comme raison. Maintenant, l’acteur dit qu’elle veut se concentrer sur de bons scripts et sa carrière d’acteur, et expérimente des émissions Web. Elle a rejoint le Shiv Sena en 2020.

Amitabh Bachchan

La plus grande star de Bollywood a également eu sa part d’échecs en politique. En 1984, il a fait une pause dans les films pour rejoindre la politique pour soutenir son ami de longue date Rajiv Gandhi. Il a disputé le 8e Lok Sabha depuis le siège d’Allahabad et a également gagné par une grande marge. Cependant, sa carrière politique a été de courte durée car il a démissionné après trois ans, après quoi il a été impliqué dans le scandale Bofors. Il a par la suite été déclaré non coupable. Il a commencé à soutenir le Parti Samajwadi pour son ami de longue date Amar Singh, mais ne l’a pas rejoint.

Shatrughan Sinha

Il a été membre de Lok Sabha de 2009 à 2014 et membre de Rajya Sabha de 1996 à 2008 pour deux mandats. Dans le gouvernement Vajpayee, il a été ministre de la Santé et du Bien-être de la famille et de la navigation, puis entre 2014 et 2019, membre du comité permanent et du comité consultatif du ministère des Affaires extérieures et des Affaires indiennes d’outre-mer. Lorsqu’il n’a pas obtenu de siège après les élections de 2019 par le BJP, il a rejoint le Congrès.

Rekha

Connue pour sa polyvalence et sa grâce, l’acteur Rekha a remporté de nombreux prix pour ses performances remarquables dans des films comme Umrao Jaan et Khubsoorat, et a fait partie de films acclamés par la critique et le commerce comme Ijaazat, Silsila, Khoon Bhari Maang, etc. En raison de ses décennies de contribution au cinéma, elle a été nommée membre de Rajya Sabha en 2012 et en sert toujours. Cependant, au cours de toutes ces années, elle a eu l’un des taux de participation les plus faibles du Rajya Sabha et n’a pas posé beaucoup de questions au cours des très rares séances auxquelles elle a assisté.

Sunny Deol

La star de Bollywood s’est tournée vers la politique après une course réussie au grand écran pendant des années. Il est actuellement député de la circonscription de Gurdaspur au Pendjab. Il a souvent fait l’objet de controverses au cours de sa carrière politique. En février 2020, lors d’un rassemblement à Pathankot, il a déclaré: «Je ne crois pas qu’il faille faire des remarques controversées, mais tout le monde sait que personne n’est meilleur que moi lorsqu’il s’agit de battre quelqu’un. Il a également été critiqué lorsqu’il a embauché un représentant à Gurdaspur pour assister aux réunions et suivre les questions importantes en son absence. Il a été appelé pour sa courte participation au 17e Lok Sabha.

Javed Jaffrey

L’acteur, qui a plusieurs films et émissions à son actif, a rejoint le parti Aam Aadmi (AAP) en 2014. Il a participé aux élections générales de 2014 dans la circonscription de Lucknow, mais a terminé cinquième. Il a perdu contre Rajnath Singh après avoir obtenu 41 429 voix. Il n’a pas été très actif en politique par la suite. En 2014, il a déclaré qu’il était entré en politique pour «supprimer les lacunes du système en vigueur dans le pays».

Mahesh Manjrekar

Mahesh Manjrekar a eu une carrière réussie à Bollywood en tant qu’acteur et réalisateur. Il est connu pour réaliser des films comme Astitva, Vaastav et Viruddh. En 2014, il rejoint la politique en entrant dans le Maharashtra Navnirman Sena (MNS), dirigé par Raj Thackeray. Il a contesté les élections de 2014 dans la circonscription de Mumbai North West. Cependant, il a perdu contre Gajanan Kirtikar de Shiv Sena. Il a continué son passage dans les films, le dernier étant Mumbai Saga.

Shekhar Suman

L’acteur a réussi sa carrière au cinéma et à la télévision. En fait, il a remporté de nombreuses distinctions pour son émission télévisée Movers & Shakers. Il a combattu l’élection de Lok Sabha en 2009 de Patna Sahib dans le cadre du Congrès, mais a perdu contre Shatrughan Sinha qui se présentait au BJP. Plus tard en 2012, il a refusé strictement la politique.

Gul Panag

L’acteur Gul Panag porte de nombreux chapeaux. Elle est pilote certifiée, actrice acclamée, mannequin, ancienne reine de beauté, coureuse de semi-marathon, motard et militante sociale. En 2014, elle était candidate de Chandigarh à l’AAP pour les élections générales. Cependant, elle a assuré la troisième position et a perdu contre Kirron Kher. Son père HS Panag, lieutenant général à la retraite de l’armée indienne, a également rejoint l’AAP en 2014 après sa retraite des forces armées, mais a démissionné plus tard.

