Bolmaro: « Je ne sais pas s’il vaut mieux aller en NBA ou rester à Barcelone »

Dix semaines après avoir eu 20 ans, le jeune base du Barça Leandro Nicolás Bolmaro (Las Varilla, Córdoba, Argentine) est devenu le joueur choisi à la plus haute position du repêchage NBA (23e) de l’histoire de l’ArgentineMais son aventure dans la meilleure ligue du monde attendra peut-être. « Jusqu’à la fin de cette saison, je ne vais rien fermer. Il reste encore 3 ou 4 mois ici, la partie la plus importante, qui est la partie finale. Et puis je verrai, avec mon agent et ma famille, ce que est le meilleur pour moi: si le mieux pour moi est de partir ou de continuer à m’entraîner au Barça« , déclare Bolmaro dans une interview à ..

Et, depuis qu’il a fait le saut en équipe première la saison dernière, son statut de joueur du Barça ne fait que s’améliorer. Et il vit désormais dans une situation privilégiée au club catalan, partageant un vestiaire avec un groupe de « très bons » joueurs dont il apprend « des choses tous les jours » et avec lesquels il peut tout gagner cette saison. Les blessures de Thomas Heurtel et Kevin Pangos la saison dernière ont précipité leur ascension vers le basketball professionnel. Ensuite Svetislav Pesic l’a sauvé du Barça B pour l’aider dans la position de base.

« Au début c’était un peu difficile pour moi de jouer là-bas, mais au final je me suis bien adapté. Cette année est totalement différente: j’ai fait un pas en avant dans la maturité et dans l’apprentissage de la gestion de l’équipe, dans le respect des temps de jeu, » il dit. L’arrivée de Sarunas Jasikevicius au banc Palau Blaugrana a été fondamentale. «Il me donne toujours des conseils et, dès le premier jour de son arrivée, il me dit des choses à améliorer à la position de base. C’est un coach qui fait ressortir le meilleur de nous chaque jour et recherche toujours la perfection, et j’aime ça », souligne-t-il à propos de l’entraîneur lituanien.

De plus, partager une garde-robe avec une base expérimentée de Nick Calathes l’a également aidé: « C’est impressionnant comment il joue, rien n’est perdu. Il me dit toujours que je dois avoir le contrôle du jeu, voir les défenseurs que possède l’adversaire et y chercher les avantages. « Malgré tout, Bolmaro continue de défendre qu’il est un garde naturel. » Je me sens à l’aise dans les deux positions, mais j’aime plus jouer que « 2 » « , avoue-t-il. Comme son idole, Manu Ginobili, le coupable qu’il est passé de l’athlétisme au basket regarder les San Antonio Spurs à la télévision.

«Manu est autre chose. Un génie, un crack que j’admire beaucoup. J’ai besoin de beaucoup pour être comme lui Et, qu’ils me comparent maintenant, cela n’a pas de sens. Mais je veux suivre ses traces petit à petit », ajoute le joueur du Barça, habitué à ce que son nom soit associé à celui de Ginobili depuis qu’il a commencé à émerger dans son pays dans sa jeunesse.

Le Barça, qui l’a signé à l’été 2018 pour renforcer la filiale, lui a passé un contrat professionnel jusqu’en 2023 peu avant que les Knicks de New York ne le choisissent pour plus tard. céder ses droits NBA aux Timberwolves du Minnesota. Là, Pablo Prigioni, Cordovan comme Bolmaro, fête sa première année en tant qu’entraîneur adjoint. « Parfois, Je parle à Pablo de comment ils vont et comment va la franchise, mais il n’y a rien de concret sur le moment où je pourrai partir », explique-t-il.

En tout cas, l’Argentin ne semble pas pressé de se rendre aux Etats-Unis, car il se sent privilégié de pouvoir profiter de quelques minutes qu’il considère comme « la meilleure équipe d’Europe ». « Je suis content de mon cadeau. Je suis reconnaissant de pouvoir apprendre chaque jour des meilleurs et de m’améliorer et de me sentir mieux chaque année », dit Bolmaro, qui dit maintenant qu’il « apprécie » pour partage de costumes avec « deux légendes » comme Nikola Mirotic et Pau Gasol.

A 20 ans, sa grande taille (2,01 m.) Et son intensité défensive en font déjà un joueur plus qu’intéressant, mais l’Argentin sait toujours qu’il a encore beaucoup à faire. « Je dois mûrir dans des détails tels que le tir, le dribble, les passes ou la vision du jeu. Et avec le temps, je suis sûr que les choses vont s’arranger pour y arriver. Il s’agit d’acquérir de l’expérience « , réfléchit-il. En chemin, il espère se venger cet été pour être resté aux portes de la Coupe du monde 2019 en Chine avec l’Argentine. Plus mature, il espère être sélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

«Être toujours dans l’équipe nationale est un rêve, et plus encore aux Jeux Olympiques, qui seraient les premiers pour moi. Si j’ai cette opportunité, je suis sûr que j’en profiterai au maximum», phrase. Avant, le Barça aspire à remporter sa troisième Euroligue, mais si on leur laisse le choix, même s’il admet que c’est une décision« compliquée », Leandro Bolmaro est clair:« La médaille d’or aux Jeux Olympiques ».