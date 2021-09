Bolmaro : près de 12 millions de dollars sur son premier contrat NBA

Mercredi dernier, Leandro Bolmaro a achevé son départ de Barcelone. La base argentine de 21 ans a payé sa clause (près d’un million d’euros) de se désengager d’un contrat qui le liait au club du Barça jusqu’en juin 2023. Il va désormais finaliser sa signature pour les Minnesota Timberwolves, la franchise avec laquelle il va débuter son aventure NBA.

Bolmaro est arrivé au Barça à l’âge de 17 ans et à 20 ans, il a été proclamé champion de la Ligue l’année dernière. Au cours de la saison 2019-20, il a fait ses débuts avec la première équipe sous Pesic, et la dernière, déjà avec Sarunas Jasikevicius sur le banc, Il a beaucoup grandi en tant que joueur et a joué un total de 75 matchs. Il l’a déjà fait en tant que repêché par la NBA. En 2020, les Knicks l’ont choisi au premier tour, avec le numéro 23, mais ont transféré ses droits aux Minnesota Timberwolves, l’équipe dans laquelle travaille son compatriote Pablo Prigioni en tant qu’entraîneur adjoint.

Après avoir disputé les JO de Tokyo avec l’Argentine, le garde-garde de 2 mètres né à Las Varillas, a décidé de quitter le Barça et de faire le grand saut aux Etats-Unis. Là, vous devrez combler un écart dans la rotation de la garde d’un Timberwolves qui aspire à être dans la lutte pour entrer dans les séries éliminatoires de l’Ouest. La franchise de Minneapolis a échangé Ricky Rubio mais a comme backcourt D’Angelo Russell, Malik Beasley, le nouveau venu Patrick Beverley et deux pièces de rotation (là, il devra se battre pour sa place Bolmaro) comme Jaylen Nowell et Jordan McLaughlin.

Son contrat avec les Wolves sera de quatre ans et totalisera 11,8 millions. C’est ce qu’il avait stipulé selon la grille salariale établie pour les rookies et son statut de numéro 23 au repêchage 2020. Comme toujours dans ce type de contrats de rookies de premier tour, les deux premières années sont garanties et les troisième et quatrième sont des options d’équipe (les équipes ont le pouvoir de les confirmer unilatéralement ou non) qui sont exécutés de manière indépendante. Par la suite, si vous n’avez pas signé d’extension de ce lien, vous seriez un agent libre restreint. Dans les deux ans qu’il est garanti, cette saison et la prochaine (2022-2023) il faudra compter 2,3 et 2,4 millions de dollars. Pour le troisième, le premier non assuré, a signé 1,5 et pour le quatrième, 4,3. Rappelons enfin que les Wolves peuvent vous aider à hauteur de 775 000 $, le maximum autorisé aux franchises par la convention collective NBA, pour le paiement de la clause de résiliation avec le Barça.