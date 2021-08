Bolmaro va en NBA

Il a été chanté mais il faut juste que ce soit officiel : Leandro Bolmaro va faire le saut en NBA et jouer à partir de la saison prochaine pour les Minnesota Timberwolves. Le gardien argentin de 20 ans est arrivé à Barcelone en 2018, et la saison dernière, il était davantage dans l’équipe première, avec à chaque fois plus de confiance et plus de minutes. Une année d’apprentissage très précieuse après avoir exclu le changement de Ligue avant la saison dernière.

Bolmaro a été choisi n°23 par les Timberwolves lors du repêchage 2020, ce qui lui a valu un contrat d’une valeur de plus de 11 millions de dollars pour quatre saisons. Mais, comme pour les joueurs du premier tour, les deux premiers sont entièrement garantis (pour environ 4,5 millions au total) et les troisième et quatrième dépendent d’options de renouvellement de franchise unilatérales. Bolmaro avait un contrat avec Barcelone jusqu’en 2023 et une clause de près d’un million d’euros. Il le paiera, avec l’aide des Loups, qui d’un commun accord ne pourront mettre qu’un maximum de 750 000 dollars (environ 635 000 euros) de leur part. Le reste sera payé par le joueur, qui a la présence dans l’organigramme des Wolves de son compatriote Pablo Prigioni.

Au Minnesota, ils croient beaucoup à la croissance de Bolmaro, une base d’énormes capacités physiques et une vision de jeu électrique qu’avec Jasikevicius, il s’est amélioré en tant que gestionnaire de jeu statique. Vous devez acquérir de l’expérience et améliorer votre tir pour être à votre meilleur en NBA. Lors du repêchage de 2020, les Wolves ont emmené Anthony Edwards avec le numéro 1. Ils avaient également le 17e choix, qu’ils ont donné au Thunder en échange des 25e et 28e choix. Et puis ils sont passés de 25 à 23 pour prendre Bolmaro donnant ce 25 et son choix de deuxième ronde (33). Edwards a joué une belle saison recrue, comme Jaden McDaniels (choisi avec 28). Maintenant, les Wolves espèrent que Bolmaro rejoindra une jeune génération prometteuse. Il vient dans une équipe qui a Ricky Rubio et D’Angelo Russell comme meneur de jeu et aussi Jordan McLaughlin, Jaylen Nowell….

Barcelone a pris le départ de Bolmaro pour acquis. En effet, et en plus de la continuité de Nick Calathes, deux bases sont arrivées : l’expérimenté Nicolás Laprovittola et le prometteur Rokas Jakubaitis, un autre qui pense utiliser le Barça comme tremplin vers la NBA (il a été choisi à la 34e place lors de la dernière draft et ses droits appartiennent aux Knicks). Les plus de 900 000 euros que laissera le départ de Bolmaro s’ajouteront aux 400 000 que le club a perçus pour les droits de Mario Hezonja (il jouera à l’UNICS Kazan). Au total, plus de 1,3 million avec lesquels le Barça veut finir son effectif. Un attaquant haut manque, un trois ou trois-quatre après le départ de Hanga et la signature du Serbe Nikola Kalinic ne s’est pas concrétisée.