Bolo Live nomme Abhay Singh Kumpawat vice-président, marketing

La plate-forme sociale de diffusion en direct Bolo Live a engagé Abhay Singh Kumpawat en tant que vice-président du marketing. Dans son nouveau rôle, Singh dirigera toute la gamme du marketing numérique et des produits pour stimuler le prochain niveau de croissance de Bolo Live. Il se concentrera également sur l’expansion de la croissance de l’entreprise sur les marchés nouveaux et existants, ainsi que sur l’expansion de sa portée mondiale.

« Alors que nous poursuivons de plus grandes ambitions, il est essentiel de s’assurer que les stratégies de croissance et de marketing de l’entreprise suivent le rythme de l’évolution de l’entreprise. C’est passionnant d’avoir Abhay à bord car il apporte une expertise stellaire dans le domaine de la croissance et du marketing. Il a une vision claire de l’avenir du marketing et de l’innovation et peut constituer une équipe stratégique pour mettre en œuvre la vision de Bolo Live », a déclaré Varun Saxena, co-fondateur et PDG de Bolo Live.

Singh apporte avec lui plus de sept ans d’expérience. Il a joué un rôle déterminant dans la croissance et la croissance à un stade précoce de marques en démarrage telles que Mitron TV et YourQuote. Il a également cofondé IndiaMeets, une plate-forme de découverte basée sur les intérêts qui s’efforce de connecter des personnes partageant les mêmes idées sur des activités basées sur des intérêts communs et la marque de commerce électronique de style de vie E-Vogue. Il est titulaire d’un baccalauréat en technologie de l’IIT Roorkee.

Selon Singh, générer de la valeur commerciale grâce à des conversations pertinentes en temps réel entre les créateurs de contenu et leurs fans n’a jamais été aussi difficile mais passionnant avec la complexité et le volume des canaux de marketing à l’ère d’aujourd’hui. « Une opportunité de marché passionnante à la fusion de la diffusion en direct, des micro-transactions et de la gamification associée à une taille de marché adressable, un modèle commercial rentable, la vision des fondateurs et la qualité des jeunes talents au sein de l’équipe est une excellente combinaison chez Bolo Live. J’ai hâte de générer une croissance exponentielle chez Bolo Live », a-t-il ajouté.

Bolo Live prétend avoir plus d’un lakh de streamers en direct par mois sur la plate-forme, passant près de 120 minutes par jour sur la plate-forme. Selon une déclaration officielle de Bolo Live, 18 streamers en direct gagnent plus d’un lakh roupie par mois à partir de la plate-forme. De plus, les créateurs de la plate-forme voient sept pour cent de leurs revenus passer par la plate-forme de portée mondiale qui leur a été donnée au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, a ajouté le communiqué.

