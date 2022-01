Bolo veut « tenir tête » à l’Espanyol

01/03/2022 à 19:00 CET

L’entraîneur du SD Ponferradina Jon Pérez Bolo veut « se relever et redevenir une équipe reconnaissable » lors des huitièmes de finale de la Copa del Rey qui affrontera l’Espanyol au stade El Toralín mardi.

L’entraîneur basque a souligné que, à la fois comme lorsqu’il était joueur et maintenant dans son rôle d’entraîneur, il fait toujours face à des matchs »sortir pour gagner, malgré le fait d’être contre un rival très important, qui fait très bien les choses et sait ce qu’il fait« .

Pour le rendez-vous face à l’équipe catalane, Bolo attendra de connaître la résolution de la commission de la compétition concernant la sanction qui pourrait être infligée aux trois joueurs expulsés lors du dernier match de LaLiga SmartBank contre le Real Oviedo (2-0), Edu Espiau, José Manuel Arias Copete et José Naranjo.

« Nous attendrons les résolutions et ensuite, bien qu’en raison des circonstances, cela doive être à la dernière minute, nous prendrons les décisions », a-t-il déclaré.

Concernant la performance d’arbitrage de l’arbitre madrilène David Gálvez Rascón et de ses assistants, il a précisé qu’il aimerait « qu’à certaines occasions, ces personnes se mettent à la place de quelqu’un d’autre et comprennent un peu les réactions », tout en reconnaissant que leurs joueurs ils ont fait « quelques erreurs très graves qui auront des conséquences et dont nous devons tirer les leçons ».

En ce sens, il a ajouté que ces attitudes « ne peuvent pas être répétées, car elles ne font pas que nos fans se sentent bien et nous ne pouvons pas faire ces erreurs parce que nous ne sommes pas nous-mêmes ».

Face au choc de la coupe, en plus d’attendre les éventuelles sanctions, il a également révélé la perte d’Erik Morán, qui subira une IRM pour connaître l’étendue de sa blessure à Oviedo et les six joueurs qui ont raté le rendez-vous en terres asturiennes pour le covid-19 sera à votre disposition bien qu’ils apprécieront votre présence à la réunion.