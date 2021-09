Bologne et Gênes signent un match nul face à Renato Dall’ara (2-2)

21/09/2021 à 20h31 CEST

Le match qui s’est déroulé ce mardi au Renato Dall’ara et qui a affronté le Bologne et à Gênes il s’est terminé par une égalité entre les deux prétendants. Les Bologne a affronté le duel avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir subi une défaite 6-1 lors du match précédent contre Inter. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Gênes perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre le Fiorentina. Après le score, l’équipe bolonaise est sixième à l’issue du match, tandis que le Gênes est treizième.

En première période, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

La deuxième mi-temps a commencé positivement pour lui Bologne, qui a débuté son tableau de bord avec un peu de Aaron Hickey quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la minute 49. Cependant, l’équipe du rojiazul a réagi et a égalisé le match au moyen d’un but de Mattia destro à la 55e minute, mais l’équipe locale a pris l’avantage, portant le score à 2-1 grâce à un but à onze mètres de Marko Arnautovic à 85 minutes. L’équipe visiteuse a égalisé par un but depuis le point de penalty de Domenico Criscito au bord de la fin, en 89, mettant ainsi fin à la confrontation avec le résultat de 2-2.

Dans le chapitre sur les changements, le Bologne de Sinisa Mihajlovic soulagé Emmanuel Vignat, Andreas Olsen, Nicola Sansone et Mitchell dijks pour Brouette muse, Riccardo Orsolini, Mattias Svanberg et Aaron Hickey, tandis que le technicien du Gênes, Davide Ballardini, a ordonné l’entrée de Valon Behrami, Manolo Portanova, Goran pandev, Paolo Ghiglione et Zinho Vanheusden fournir Nicolo Rovella, Mohamed Farès, Hernani, Andrea Cambiaso et Mattia bani.

L’arbitre a décidé de mettre en garde sept joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Nicolas Dominguez, Kévin Bonifazi et Gary Medel et par le Gênes admonesté Mohamed Farès, Mattia destro, Valon Behrami et Zinho Vanheusden.

En ce moment, le Bologne il reste huit points et le Gênes avec quatre pointes.

Le prochain engagement en Serie A pour lui Bologne est contre lui Empoli, Pendant ce temps, il Gênes affrontera le Hellas Vérone.

Fiche techniqueBologne :Lukasz Skorupski, Lorenzo De Silvestri, Gary Medel, Kevin Bonifazi, Aaron Hickey (Mitchell Dijks, min.81), Riccardo Orsolini (Andreas Olsen, min.64), Nicolás Domínguez, Mattias Svanberg (Nicola Sansone, min.81), Roberto Soriano, Musa Barrow (Emanuel Vignato, min.64) et Marko ArnautovicGênes:Salvatore Sirigu, Domenico Criscito, Nikola Maksimovic, Mattia Bani (Zinho Vanheusden, min.80), Andrea Cambiaso (Paolo Ghiglione, min.80), Hernani (Goran Pandev, min.68), Nicolo Rovella (Valon Behrami, min.46) ), Milan Badelj, Mohamed Fares (Manolo Portanova, min.59), Yayah Kallon et Mattia DestroStade:Renato Dall’araButs:Aaron Hickey (1-0, min. 49), Mattia Destro (1-1, min. 55), Marko Arnautovic (2-1, min. 85) et Domenico Criscito (2-2, min. 89)