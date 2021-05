Bologne et la Fiorentina se partagent les points après avoir tiré à trois

05/02/2021 à 17:34 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Renato Dall’ara et qui a fait face au Bologne Pourtant le Fiore il s’est terminé par une égalité à trois entre les deux prétendants. le Bologne est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 5-0 lors du duel précédent contre Atalanta. Du côté des visiteurs, le Fiorentina a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Juventus. Après le match, l’équipe bolognaise est douzième après la fin du match, tandis que le Fiore est le quatorzième.

La première partie du jeu a commencé face à face pour le Fiorentina, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but du point de penalty de Dusan Vlahovic en minute 22. L’équipe bolognaise a mis les tables par un but de Rodrigo Sebastian Palacio à la minute 31, clôturant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 1-1.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe florentine, qui a profité du jeu pour traverser le filet de leur rival avec un but de Giacomo Bonaventura à la minute 64. Mais plus tard, l’équipe locale a réagi et a égalisé le combat avec l’un des Rodrigo Sebastian Palacio à la 71e minute. Cependant, l’équipe visiteuse a mis son équipe en avant grâce à un double but de Dusan Vlahovic à la 73e minute. Bologne à travers un autre objectif de Rodrigo Sebastian Palacio, réalisant ainsi un triplé à la 84e minute, terminant le match avec un score de 3-3 au tableau de bord.

Le technicien de la Bologne, Sinisa Mihajlovic, a donné accès au champ à Andreas Olsen Oui Musa juwara remplacer Takehiro tomiyasu Oui Emanuel Vignato, tandis que du côté du Fiore, Giuseppe Iachini remplacé Igor, Christian Kouame Oui Gaetano castrovilli pour Cristiano Biraghi, Franck Ribéry Oui Giacomo Bonaventura.

L’arbitre a donné un carton jaune à Adama Soumaoro Oui Mattias Svanberg par l’équipe locale déjà Nikola Milenkovic et Igor par l’équipe florentine.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Fiorentina il s’est classé quatorzième du tableau avec 35 points. Pour sa part, Bologne Avec ce point atteint, il a atteint la douzième place avec 39 points après le match.

Le lendemain, le Bologne jouera contre lui Udinese à la maison et le Fiorentina jouera son match contre Lazio dans son fief.

Fiche techniqueBologne:Bartlomiej Dragowski, Martín Cáceres, Germán Pezzella, Nikola Milenkovic, Lorenzo Venuti, Giacomo Bonaventura, Erick Pulgar, Sofyan Amrabat, Cristiano Biraghi, Dusan Vlahovic et Franck RibéryFiorentina:Lukasz Skorupski, Lorenzo De Silvestri, Danilo, Adama Soumaoro, Takehiro Tomiyasu, Emanuel Vignato, Roberto Soriano, Mattias Svanberg, Riccardo Orsolini, Rodrigo Sebastián Palacio et Musa BarrowStade:Renato Dall’araButs:Dusan Vlahovic (0-1, min.22), Rodrigo Sebastián Palacio (1-1, min.31), Giacomo Bonaventura (1-2, min.64), Rodrigo Sebastián Palacio (2-2, min.71), Dusan Vlahovic (2-3, min.73) et Rodrigo Sebastián Palacio (3-3, min.84)