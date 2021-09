Bologne prend trois points après avoir battu Hellas Vérone 1-0

13/09/2021 à 22:46 CEST

Les Bologne a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-0 contre lui Vérone ce lundi dans le Renato Dall’ara. Les Bologne Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Atalante. Du côté des visiteurs, le Hellas Vérone il a été battu par 1-3 dans le dernier match qu’il a joué contre le Inter. Avec cette défaite, le Hellas Vérone a été placé en dix-neuvième position à la fin de la partie, tandis que le Bologne est huitième.

En première période, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Bologne, qui a créé son lumineux grâce à un peu de Mattias Svanberg à la 78e minute, terminant ainsi le match avec un résultat final de 1-0.

L’entraîneur de la Bologne a donné accès à Nicola Sansone, Andreas Olsen et Federico Santander pour Brouette muse, Riccardo Orsolini et Marko Arnautovic, Pendant ce temps, il Vérone a donné le feu vert à Giangiacomo Magnani, Martin Hongla, Federico Ceccherini, Matteo Cancellieri et Kévin Lasagne, qui est venu remplacer Pawel Dawidowicz, Adrien Tamèze, Nicolo Casale, Gianluca Caprari et Ivan Ilic.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs d’un carton jaune, un pour les locaux et trois pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Nicolas Dominguez et par les visiteurs de Antonin Barak, Federico Ceccherini et Davide Faraoni.

En ce moment, le Bologne il reste quatre points et le Vérone avec zéro point.

Le lendemain, l’équipe de Sinisa Mihajlovic affrontera contre Inter, Pendant ce temps, il Hellas Vérone Eusebio Di Francesco affrontera le AS Rome.

Fiche techniqueBologne :Lukasz Skorupski, Lorenzo De Silvestri, Kevin Bonifazi, Gary Medel, Aaron Hickey, Riccardo Orsolini (Andreas Olsen, min.68), Mattias Svanberg, Roberto Soriano, Nicolás Domínguez, Musa Barrow (Nicola Sansone, min.68) et Marko Arnautovic ( Federico Santander, min.90)Hellas Vérone :Lorenzo Montipo, Koray Gunter, Pawel Dawidowicz (Giangiacomo Magnani, min.46), Nicolo Casale (Federico Ceccherini, min.75), Davide Faraoni, Gianluca Caprari (Matteo Cancellieri, min.75), Adrien Tameze (Martin Hongla, min. 61), Darko Lazovic, Antonin Barak, Ivan Ilic (Kevin Lasagna, min.84) et Giovanni SimeoneStade:Renato Dall’araButs:Mattias Svanberg (1-0, min. 78)