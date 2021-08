Bolonia remporte la victoire contre La Salernitana en seconde période (3-2)

22/08/2021 à 20h31 CEST

Le Bologne remporté à domicile 3-2 leur premier match de Serie A disputé ce dimanche dans le Renato Dall’ara. Avec ce résultat, le Bologne est cinquième avec trois points et le Salerne quinzième sans points après la dispute du duel.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La seconde moitié du duel a commencé de manière positive pour les Salerne, qui a débuté son score grâce à une pénalité maximale de Federico Bonazzoli à 52 minutes. Mais plus tard, l’équipe bolonaise a égalisé grâce à un but de Lorenzo De Silvestri à 59 minutes. Cependant, l’équipe visiteuse a pris les devants avec un objectif de Mamadou Coulibaly à 70 minutes. Cependant, l’équipe locale a mis les tables en mettant le 2-2 grâce à un but de Marko Arnautovic à la 75e minute. Bologne, qui est revenu deux fois plus Lorenzo De Silvestri à 77 minutes, clôturant ainsi la confrontation avec un résultat de 3-2 à la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Bologne sauté du banc Nicola Sansone, Emmanuel Vignat, Andreas Olsen, Mattias Svanberg et Sydney Van Hooijdonk remplacement Brouette muse, Aaron Hickey, Riccardo Orsolini, Nicolas Dominguez et Marko Arnautovic, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Siméon Nwankwo, Nadir zortea, Luka Bogdan, Andrea Schiavone et Joël obi, qui a sauté sur l’herbe pour Milan durique, Wajdi kechrida, Lassana colulibaly, Pawel Jaroszynski et Léonard capezzi.

Un total de six cartons jaunes et trois cartons rouges ont été vus dans le match. De la part des habitants, un jaune admonesté Roberto Soriano, Jerdy schouten, Kévin Bonifazi et Nicola Sansone, tandis que l’équipe visiteuse sanctionnait Stefan Strandberg et Pawel Jaroszynski. En outre, Roberto Soriano (2 jaune) et Jerdy schouten (2 jaune) par le Bologne et Stefan Strandberg (2 jaune) pour celui du Salerne ils ont été expulsés après avoir vu le carton rouge.

Au tour suivant, le deuxième de Serie A, le Bologne jouera son match contre lui Atalante à domicile. Pour sa part, Salerne jouera dans son fief son match contre le AS Rome.

Fiche techniqueBologne :Vid Belec, Pawel Jaroszynski, Norbert Gyomber, Stefan Strandberg, Wajdi Kechrida, Leonardo Capezzi, Mamadou Coulibaly, Lassana Colulibaly, Matteo Ruggeri, Federico Bonazzoli et Milan DuricSalerne :Lukasz Skorupski, Lorenzo De Silvestri, Kevin Bonifazi, Gary Medel, Aaron Hickey, Riccardo Orsolini, Jerdy Schouten, Nicolás Domínguez, Roberto Soriano, Musa Barrow et Marko ArnautovicStade:Renato Dall’araButs:Federico Bonazzoli (0-1, min. 52), Lorenzo De Silvestri (1-1, min. 59), Mamadou Coulibaly (1-2, min. 70), Marko Arnautovic (2-2, min. 75) et Lorenzo De Silvestri (3-2, min. 77)