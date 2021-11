Bolsonaro dit qu’il y a des investisseurs arabes intéressés par deux clubs de football brésiliens

20/11/2021 à 03:46 CET

Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a affirmé ce vendredi que Les investisseurs des Émirats arabes unis souhaitent acquérir deux clubs de football brésiliens et même suggéré qu’ils pensent à lui Botafogo, l’un des plus traditionnels du pays et qui a garanti ce mois-ci son retour en première division.

« Les Émirats (investisseurs) ont douze clubs de football en dehors de leur pays et ils en veulent deux au Brésil. Je vais vous proposer d’opter pour le Botafogo », a déclaré le leader d’extrême droite dans une émission en direct qu’il a faite sur les réseaux sociaux à son retour au pays après son voyage à Emirats Arabes Unis, Bahreïn et Qatar.

Selon les versions de la presse brésilienne, Bolsonaro a été informé de l’intérêt pour l’achat d’équipes de football lors de la rencontre qu’il a eue avec le prince héritier d’Abou Dhabi, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, lundi dernier aux Emirats Arabes Unis.

Le prince lui-même est propriétaire de Manchester City, l’un des principaux clubs anglais, et contrôleur, via Abu Dhabi United Group, d’autres équipes telles que New York City (États-Unis), Melbourne City (Australie), Montevideo City (Uruguay) et Mumbai City (Inde).

Le chef de l’Etat a affirmé que l’éventuel investissement arabe dans le football brésilien sera possible grâce à une loi qui a été adoptée en août dernier et cela établit les règles pour que les clubs de football puissent devenir des entreprises.

Le député Eduardo Bolsonaro, fils du président et qui faisait partie de la délégation qui s’est rendue dans les pays arabes, a affirmé que les investisseurs initialement ils étudieront le marché et les possibilités concrètes d’achat, parmi lesquels le club est constitué en société, avant de définir le matériel à acquérir.

« Qui sait et nous n’aurons pas de sitôt un club racheté par des Arabes ou sponsorisé par des entreprises arabes », a déclaré le député.

Bolsonaro a également déclaré dans sa transmission qu’au cours du voyage, il a visité le stade du Qatar où se jouera la finale de la Coupe du monde 2022, où il s’est entretenu avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, au sujet de la proposition pour que la Coupe du monde se joue tous les deux ans et pas tous les quatre.

Il a précisé que, contrairement à ce qui a été rapporté par la presse, n’a pas d’opinion sur la question mais qu’il respectera ce que décideront la Confédération brésilienne de football (CBF) et les clubs du pays.

« Nous avons parlé avec le président de la FIFA de cette proposition, mais ce n’est pas moi qui décide. C’est une décision de la CBF et des clubs. Mais ils (la FIFA) veulent que la Coupe du monde se joue tous les deux ans », a-t-il déclaré.

« Je ne vais pas donner mon avis. Ce n’est pas mon domaine. Mais évidemment je soutiendrai ce que décideront les clubs brésiliens. Il faut voir le rapport coût/bénéfice pour chaque pays. Il faut prendre en compte les raisons financières », a-t-il déclaré.