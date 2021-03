Bolsonaro nomme son quatrième ministre de la Santé depuis le début de la pandémie au pire moment de la crise sanitaire

Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé ce lundi au cardiologue Marcelo Queiroga en tant que votre nouveau ministre de la Santé, le quatrième depuis que le premier cas de covid-19 a été enregistré au Brésil, un pays qui est devenu l’épicentre mondial actuel de la pandémie.

Le chef d’extrême droite a annoncé le remplacement de l’actuel ministre, général de l’armée Eduardo Pazuello, dans une conversation avec des partisans devant le Palacio de la Alvorada, la résidence de la présidence, et a annoncé que la nomination sera publiée dans l’édition de mardi du Journal officiel.

Le changement de ministre intervient à un moment où le Brésil approche les 280000 décès dus au coronavirus et dépasse 11,5 millions de cas de la maladie, ce qui en fait le deuxième pays au monde en nombre de victimes et de cas, seulement dépassé par les États-Unis.

Cela se produit également quelques heures après le cardiologue Ludhmila Hajjar révèle qu’il a décliné l’invitation fait par Bolsonaro pour prendre la tête de la santé en raison de divergences avec les idées du chef de l’Etat concernant la meilleure façon de mettre fin à la pandémie.

Ainsi que les deux prédécesseurs de Pazuello, le député Luiz Henrique Mandetta et l’oncologue Nelson Teich, qui a quitté le ministère en raison de divergences avec Bolsonaro, Hajjar a déclaré que, contrairement au président, il considère que les confinements sont nécessaires pour réduire les infections et que l’utilisation de remèdes sans preuves scientifiques pour traiter le covid-19 ne peut être encouragée.

Jusqu’ici ministre de la Santé du Brésil, le général Eduardo Pazuello, à Brasilia, ce lundi. JOÉDSON ALVES / EFE

Suite au refus de Hajjar, Bolsonaro a rencontré Queiroga lundi et a annoncé sa nomination peu de temps après dans une conversation informelle avec ses disciples et sans que le gouvernement l’ait confirmé.

« Sa nomination au ministère a été décidée cet après-midi. Il est président de la Société brésilienne de cardiologie. La conversation était excellente, je le connaissais depuis quelques années, donc ce n’est pas quelqu’un que je viens de rencontrer. A mon avis, a tout pour faire du bon travail, continuant ce que Pazuello a fait jusqu’à ce jour », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’en raison de sa formation de médecin, Queiroga a beaucoup plus de connaissances dans le domaine que Pazuello, un spécialiste de la logistique militaire qui n’avait aucune expérience dans le domaine de la santé avant de prendre ses fonctions.

Pazuello avait reconnu peu de temps auparavant, lors d’une conférence de presse, que le président cherchait quelqu’un pour le remplacer, mais il n’a pas expliqué les raisons.

Plus d’agressivité contre le virus

Après avoir remercié le travail de l’armée, Bolsonaro a déclaré qu’il était temps d’être plus agressif dans la lutte contre le virus.

Lorsque Pazuello a pris ses fonctions, en mai de l’année dernière, après la démission de ses deux prédécesseurs dans un peu plus d’un mois, Le Brésil a enregistré environ 14 800 décès et 218 000 infections.

Sa direction fait également l’objet d’une enquête judiciaire en raison de soupçons de « omission » et « manque de transparence » dans le traitement d’une pandémie dont la gravité a été niée par Bolsonaro.

Depuis le début de la pandémie, le chef de l’extrême droite brésilien minimisé la gravité de la maladie, a défendu l’utilisation de médicaments contre le covid-19 sans vérification scientifique, a mis en doute l’efficacité et la sécurité des vaccins et a critiqué les mesures restrictives, les confinements et l’utilisation de masques.