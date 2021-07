Bolsonaro parie sur un 5-0 du Brésil à l’Argentine en finale de la Copa América

08/07/2021 à 22:06 CEST

.

Le Président du Brésil, Jair Bolsonaro, a prédit ce jeudi un victoire éclatante de l’équipe nationale par 5-0 sur l’Argentine, en finale de la Copa América qui se jouera samedi au stade Maracanã de Rio de Janeiro.

“La seule rivalité entre nous aura lieu samedi prochain au Maracana. Je vais avancer le résultat : 5-0“, a prédit en riant le président, s’adressant à son homologue argentin, Alberto Fernández, lors du sommet virtuel du Mercosur.

La Canarinha et La Albiceleste, dirigés par Neymar et Lionel Messi, respectivement, ils se battront pour être le nouveau champion d’une Copa América qui a été impliquée dans une énorme controverse qui se tiendra au Brésil avec la pandémie de coronavirus hors de contrôle.

Bolsonaro, le leader d’une extrême droite brésilienne qui nie la gravité du COVID-19, a été l’un des principaux moteurs du tournoi au Brésil à la dernière minute, après que l’Argentine et la Colombie y ont renoncé pour diverses raisons, notamment la pandémie. . . .

La Copa América, qui a débuté le 13 juin, s’est tenue pas de fans dans les tribunes du stade et au milieu d’un climat de désintérêt de la population brésilienne, motivé en partie par la grave situation sanitaire et économique.

Avec près de 530 000 morts et 19 millions de positifs, le Brésil est le pays d’Amérique latine le plus touché par le covid-19, le deuxième au monde avec le plus de morts et le troisième avec le plus de contaminés, derrière seulement les États-Unis et l’Inde.