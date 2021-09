Bolsonaro, vetos et politique brésilienne

Bolsonaro a utilisé son veto pour maintenir en vie certains des fragments les plus exploiteurs de la loi sur la sécurité nationale

Par le Dr Aparaajita Pandey

Le président brésilien Jair Bolsonaro semble faire tout son possible pour prolonger son poste de président après les élections nationales prévues en 2022. Bolsonaro a reçu le titre de «Tropical Trump» car il était de notoriété publique que Bolsonaro considérait Trump comme un politicien idéal et sa rhétorique politique, et ses politiques semblaient imiter celle de Trumps. Maintenant que les élections brésiliennes se rapprochent, il semble une fois de plus suivre les traces de Trump en attaquant les traditions démocratiques du Brésil, en accusant le vote électronique de fraude généralisée et en allant jusqu’à annoncer qu’il avait trois résultats futurs possibles, “être arrêté, tué, ou la victoire”. Cette déclaration scandaleuse rappelle la rhétorique constamment répétée de Trump sur la fraude électorale et les élections volées. Alors que l’opinion publique bascule à nouveau en faveur de Lula, les singeries de Bolsonaro deviennent rapidement de nature plus autoritaire.

Le jeudi 2 septembre 2021, Bolsonaro a utilisé ses pouvoirs de président pour opposer son veto à quatre paragraphes du texte adopté par le congrès qui abroge la loi sur la sécurité nationale. La loi sur la sécurité nationale est un vestige de l’ère de la dictature militaire du pays et autorise le gouvernement à incarcérer et à persécuter toute personne qui agit, parle, proteste ou exprime de toute autre manière une opinion contre le gouvernement, les agences gouvernementales et/ ou des fonctionnaires, y compris des politiciens. La loi a été utilisée par Bolsonaro et son régime pour réprimer et supprimer toutes les opinions contre lui. Le Sénat a tenté d’abroger cette loi au cours des 3 dernières décennies et une pétition pour révoquer la loi a été déposée pour la première fois au parlement brésilien en 1991. Bolsonaro a utilisé son veto pour maintenir en vie certains des fragments les plus exploiteurs de la loi sur la sécurité nationale. . Ce sont les sections qui autorisent l’emprisonnement en cas de manifestations, d’expression de dissidence, de critique du gouvernement, de diffusion d’informations de masse (utilisation des médias sociaux contre le gouvernement). Bolsonaro a également opposé son veto aux parties du projet de loi qui augmentaient de 50% les peines infligées aux militaires au cas où ils commettent des crimes contre l’État de droit. Le projet de loi suggérait également que le personnel en question pourrait perdre son grade s’il était reconnu coupable. Le régime de Bolsonaro a justifié le veto sur la base de la sauvegarde des intérêts nationaux. Selon Bolsonaro, aucune loi qui met en danger « l’esprit brésilien » et les intérêts nationaux ne devrait être soutenue. Les actions du régime brésilien actuel s’apparentent à celles de tous les régimes autoritaires du monde entier, indépendamment de l’espace et du temps.

Ce veto de Bolsonaro sera débattu par le Sénat pendant les trente prochains jours et une décision serait prise après délibération. Cependant, ces actions de Bolsonaro indiquent un problème plus important. La rhétorique et les actions de Bolsonaro dans le passé ainsi que sa décision actuelle d’essayer d’opposer son veto à des parties d’une loi qui épuiseraient les pouvoirs du gouvernement pour réprimer la dissidence, sont révélatrices non seulement des tendances autoritaires de Bolsonaro, mais aussi de son mépris total pour la démocratie ou la démocratie traditions. Cela peut être attribué non seulement à ses propres idéologies d’extrême droite, mais aussi à l’absence de rejet bipartite complet de l’attaque du Capitole que les États-Unis ont subie plus tôt cette année, après la victoire de Biden.

Bolsonaro a été critiqué pour sa mauvaise gestion de la crise causée par la pandémie du virus Corona, ainsi que pour la corruption sous sa surveillance, surtout depuis son arrivée au pouvoir en promettant de lutter contre la corruption. Alors que les gens en ont assez de faire face à une économie qui s’effondre, à un taux de chômage élevé, à un environnement dégradant et à une criminalité généralisée ; leur confiance en Bolsonaro a décliné. Le pays est également confronté à une crise énergétique imminente, car les réservoirs du pays ont souffert d’une diminution drastique des précipitations au cours des dernières années. Le mépris de Bolsonaro pour l’environnement et le besoin de conservation de l’Amazonie sont également considérés comme des facteurs contribuant au changement rapide des conditions météorologiques et à la dégradation croissante de l’Amazonie ainsi que de sa population.

Le régime de Bolsonaro devient de plus en plus autoritaire à mesure que les élections se rapprochent. Il tente également de renouer les liens avec les partis politiques qu’il dénigrait auparavant. Ciro Nogueira du parti progressiste de centre-droit a été nommé chef de cabinet, contrairement à l’idéologie de Bolsonaro consistant à réduire les dépenses sociales, Ciro a annoncé qu’il relancerait le programme de soutien social, ce qui a aidé Bolsonaro à gagner des points de manière inattendue. les sondages.

Le peuple brésilien est également épuisé d’avoir à choisir entre l’extrême droite et l’extrême gauche. Alors que Bolsonaro et Lula sont deux options qui représentent les extrémités du spectre politique, des noms comme Ciro Gomes, du Parti démocrate, Joan Doria, le gouverneur de Sao Paulo deviennent maintenant populaires. Ils représentent une voie médiane pour les personnes qui veulent un choix qui n’est ni Bolsonaro ni Lula. Reste à savoir s’ils joueront un rôle significatif dans les élections brésiliennes de 2022.

(L’auteur est professeur adjoint au Département de politique publique de l’Université Amity, NOIDA et titulaire d’un doctorat en études latino-américaines du Centre d’études canadiennes, américaines et latino-américaines de l’Université Jawaharlal Nehru. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

