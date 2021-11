Bolt est convaincu qu’il aurait pu remporter le 100 m de Tokyo 2020

19/11/2021 à 11:48 CET

Marc Escola

Dans le monde de l’athlétisme de vitesse, il y a des noms qui resteront dans l’histoire pour avoir laissé des traces très difficiles à battre. Il l’a fait Boulon Usain en 2009 après avoir couru dans 9.58 ‘secondes la finale du 100 mètres et jusqu’à présent, personne n’a été en mesure de se rapprocher du record du monde du Jamaïcain. Dans ce dernier Jeux de Tokyo, la médaille d’or est revenue à l’italien marcell jacobs, qui a brisé les cotes en fermant le chronomètre à 9,8 secondes, mais Verrouiller il pense qu’il aurait pu le gagner.

Lors d’un événement promotionnel Pepsi à Dubai, le Jamaïcain a été retentissant lorsqu’on lui a demandé s’il serait monté sur la plus haute marche du podium : « Oui, il aurait pu remporter le 100 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo. Cela m’a vraiment manqué. Il m’a dit ‘J’aimerais être là’, et pour pouvoir revivre ces moments-là, c’était difficile pour moi de voir cette course », était-il sincère Verrouiller, qui continue de rester en forme après sa retraite.

Je ne pouvais pas venir à Dubaï et ne pas faire un arrêt au #JamaicaPavilion @expo2020dubai 🇯🇲 #CY pic.twitter.com/l7UEKjF9V4 – Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 18 novembre 2021

Il n’a pas concouru au niveau professionnel depuis 4 ans, mais sa baisse de performance ne l’affecterait pas outre mesure : « Quand j’ai pris ma retraite en 2017, mon entraîneur m’a dit ceci : ‘Vos rivaux ne sont pas plus rapides, c’est vous qui êtes plus lents’ « Je n’y ai jamais pensé de cette façon. Et c’est vrai. Beaucoup d’athlètes n’ont pas amélioré leurs temps. J’ai tellement repoussé les limites que j’ai commencé à régresser avec mes temps. » Qu’il ait couru la finale en 9.80 (le temps que Jacobs a réalisé) aurait été possible « , mentionné Verrouiller.

« J’ai réalisé tout ce qui pouvait être réalisé dans le sport, la question était de savoir si j’avais la motivation. Aussi, je ne pense pas que je verrai quelqu’un de la génération actuelle qui puisse battre mes records. J’ai plusieurs années devant moi pour conserver ces marques », a-t-il confié au sprinteur, qui continue de détenir les records du monde du 100 mètres, avec 9,58, et du 200 mètres, avec 19,19.

Contre la technologie des ongles

Le seul revers que j’aurais Verrouiller Pour mettre fin à cette période, la technologie de plus en plus avancée et approuvée des pointes de baskets. Le Jamaïcain s’est plaint de cette règle au cours de l’été : « C’est étrange et injuste pour de nombreux athlètes parce que je sais que dans le passé (les fabricants de chaussures) ont vraiment essayé et que le corps a dit « non, vous ne pouvez pas changer les pointes », alors sachant que maintenant ils le font vraiment est ridicule« , avait-il déclaré à l’époque.