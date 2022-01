Bolton news: Une tragédie alors que maman « tue deux filles, 1 et 3 ans après avoir drogué des boissons avec de la drogue » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Tiffany Stevens, 27 ans, était convaincue qu’elle avait amené ses filles dans un « monde corrompu » avant leur mort à Little Lever, Bolton, en 2019. Bolton Coroner’s Court a entendu que la mère de deux enfants a tué Casey-Lea Taylor, 3 ans, et Darcy Stevens, 1 an, en leur donnant des « quantités massives » d’un analgésique. La police avait initialement traité la mort des enfants comme un meurtre, mais celle de Tiffany n’était pas considérée comme suspecte.

L’enquête a appris que la mère s’était injecté un cocktail de drogues et qu’elle avait des niveaux mortels dans son système.

Dans une note déchirante, la mère a déclaré: « J’ai choisi de nous tuer dans l’intérêt supérieur de mes enfants. »

Les agents ont été envoyés à leur domicile après que des proches inquiets n’aient pas pu la contacter pendant une semaine.

L’ambulancier paramédical Kirsty Ogden a déclaré au tribunal qu’elle avait trouvé Tiffany et Casey-Lea allongées sur un matelas sous une couette lorsqu’elle est entrée dans la maison mitoyenne.

L’enquête a appris que la petite Darcey avait été retrouvée morte dans une poussette près de la porte d’entrée, près du salon où sa mère et sa sœur ont été découvertes.

Un rapport de toxicologie a révélé que Darcey était décédé après avoir bu des quantités mortelles d’analgésiques.

Casey-Lea avait reçu une injection d’une autre drogue, ainsi que plusieurs autres substances trouvées dans son système.

Le Dr Phillip Lumb a conclu que la famille était morte depuis environ une semaine lorsqu’elle a été découverte.

Il a statué que les deux bambins sont morts des suites d’une toxicité médicamenteuse.

En réponse à une question de la mère de Tiffany, Bobby-Jo Stevens, le Dr Lumb a déclaré que les médicaments que Mme Stevens et les filles avaient pris les auraient rendus inconscients avant la mort.

Il a ajouté: « Je ne pense pas qu’il y aurait de douleur ou de souffrance. »

La police du Grand Manchester a confirmé qu’elle ne recherchait personne d’autre en lien avec la mort des deux enfants.

Lors d’une audience précédente, M. Sigee a décrit la tragédie comme « l’un des cas les plus pénibles auxquels j’ai eu à faire face pendant mon mandat de coroner ».

Il a ajouté : « Je devrai considérer comme faisant partie de cela les infractions pénales d’homicide involontaire et de meurtre. Si je constate que les critères sont satisfaits, je devrai conclure qu’ils ont été illégalement tués.

« J’ai vu d’après les preuves que ces trois-là ont eu des vies très complexes avec de nombreuses interactions et relations différentes avec beaucoup de personnes différentes, certaines bonnes et positives et peut-être d’autres qui n’étaient pas si bonnes ou positives. »

Rendant hommage au moment de leur mort, le frère au cœur brisé de Tiffany, Jamie-Lee Cunliffe, a déclaré: « Comme la plupart d’entre vous le savent probablement déjà, il est malheureusement vrai de dire que nous avons perdu 3 anges Tiffany et les bébés, alors maintenant c’est officiellement sorti.

«Cela vient juste de se produire et nous sommes toujours en train de réfléchir. Mon cerveau est plein d’amour et de soutien pour nous tous.

«Je ne l’ai découvert moi-même qu’hier soir. Je ne peux pas vous remercier d’un seul coup mais j’ai besoin d’avoir un peu de temps seul pour réfléchir.

Il a terminé: « Envoyez toutes vos prières à Tiffany et aux filles, c’est ce que la famille veut, merci à tous. »

Les hommages ont afflué dans la famille après l’annonce de leur décès.

Le père de Casey-Lea, Liam Taylor, l’a décrite comme « une belle petite fille qui était profondément aimée par beaucoup et qui manquera beaucoup à beaucoup de gens ».

Le père de Dary, Gary Eden, a déclaré: « J’aimerai et manquerai Darcy pour toujours et elle vivra toujours à travers moi. »