Bomanbridge Media et IN10 Media Network annoncent un partenariat de distribution mondial

En plus de la distribution de contenu fini original, le partenariat explorera également des coproductions et d’autres projets de propriété intellectuelle mutuellement avantageux dans le but d’accroître la narration transfrontalière.

La société de distribution et de production de contenu Bomanbridge Media a conclu un partenariat de distribution mondial avec la chaîne indienne d’infodivertissement EPIC, de la maison du réseau IN10 Media. Conformément au partenariat, Bomanbridge vendra en exclusivité plus de 500 heures de contenu original indien de la bibliothèque d’EPIC qui présente du contenu factuel, notamment Raja Rasaoi Aur Anya Kahaniyaan et Regiment Dairies.

« Nous sommes très impressionnés par la croissance des chaînes d’IN10 Media Network et l’expansion globale des services. Il est clair pour nous qu’ils sont ambitieux et nous souhaitons partager cette aventure avec eux, soutenir la croissance par la vente de leur contenu de haute qualité et nous lancer ensemble dans une nouvelle liste de projets », a déclaré Sonia Fleck, PDG de Bomanbridge Media.

En plus de la distribution de contenu fini original, le partenariat explorera également des coproductions et d’autres projets de propriété intellectuelle mutuellement avantageux dans le but d’accroître la narration transfrontalière. Pour lancer la nouvelle collaboration, Bomanbridge a annoncé l’accord de série documentaire factuelle, Royal Enfield – Brands of India (1 × 60 ‘) avec SBS Australia. Le programme de 60 épisodes sera diffusé plus tard cette année.

Le partenariat avec Bomanbridge Media apportera le contenu premium d’EPIC à un public mondial, a déclaré Mansi Darbar, vice-président du réseau – stratégie et développement d’entreprise, IN10 Media Network, « ». Au Réseau, nous nous engageons à nous associer à un contenu captivant qui a un attrait universel et s’adresse à un large éventail de téléspectateurs. Ce partenariat stratégique renforce notre engagement envers le contenu factuel », a-t-elle ajouté.

Lire aussi : Comment les changements de confidentialité d’Apple iOS auront-ils un impact sur le secteur de la publicité

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.