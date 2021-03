Bomb Demons, Force Shows, NFT Everything et 20 Crypto Jokes ⋆ Crypto new media

Ce cryptoweek aventureux, Vitalik Buterin, a déclaré que Tether est le démon de la bombe à retardement de Bitcoin, certains mineurs d’Ethereum se préparent à «une démonstration de force» contre EIP-1559, et les analystes ont déclaré que les mineurs d’ETH ne provoquaient pas la volatilité des prix. En outre, XRP a bondi alors que Ripple a annoncé que son partenariat avec MoneyGram était terminé pour l’instant, Coinbase serait évalué à 90 milliards USD lors d’une enchère privée, PayPal a accepté d’acquérir Curv et Meitu a investi 40 millions USD dans BTC et ETH. Alors que BlackRock dit que l’or est un peu la poussière, une filiale du groupe SBI ciblerait l’expansion commerciale liée à la cryptographie, et JPMorgan Chase souhaite offrir à ses clients un accès au marché de la cryptographie, mais certains ne le considèrent pas comme très lié à la cryptographie. En outre, Binance ferait l’objet d’une enquête de la US Commodity Futures Trading Commission.

Ensuite, Shinhan et LG CNS ont dévoilé leur plate-forme pilote commune pour CBDC, les acteurs indiens de la cryptographie ont déclaré qu’ils voulaient un rôle plus important dans l’élaboration de la réglementation, car une interdiction de la cryptographie semble moins probable, 500.com prévoit de se renommer en BIT Mining, et les mineurs reviennent à La Corée du Sud où la crypto dans le portefeuille est «un must» pour les personnes dans la vingtaine à la trentaine. Les tribunaux japonais ont emprisonné un homme pour fraude fiscale cryptographique, les procureurs taïwanais enquêtent sur la possibilité que Bitmain ait «débauché» des ingénieurs en IA, et la SEC a déclaré que Ripple avait tenté de «détourner l’attention du tribunal» avec des allégations de défense non valides.

Dans le domaine NFT, les swaps et les NFT accélèrent la croissance de MetaMask, Justin Sun et Sina Estavi ont fait des offres pour acheter le tout premier tweet de Jack Dorsey sous le nom de NFT, Gronk a lancé sa propre collection NFT et les listes eBay pour NBA Top Shots ont commencé à apparaître sous le regard des détenteurs pour profiter de l’intérêt dans les NFT. Pendant ce temps, plusieurs comptes crypto Twitter de haut niveau ont été suspendus et les utilisateurs soupçonnaient que cela était lié à la NFT, et Justin Sun a perdu une chance d’acquérir un NFT pour 70 millions de dollars.

Rions de quelques blagues maintenant.

__________

Heeeey, CT! Dites-moi quelque chose que je ne sais pas.

__

Marie.

Satoshi serait alors…? https://t.co/ByYZ7eRO0z – Bryce Weiner (@BryceWeiner) 11 mars 2021

__

« Et il a dit » bon sang! »

Lorsque vous achetez du bitcoin et que le lendemain, son prix est inférieur pic.twitter.com/N2KhDux5Fw – yTedd (@TeddyCleps) 5 mars 2021

__

Ils sont prêts à payer beaucoup d’argent pour en obtenir.

Source: Bitcoin Baddie 21 / Twitter

__

Quelques années en…

LES BITCOINERS DURCIS DE LA BATAILLE SOIENT COMME pic.twitter.com/Ck7bXetRqR – Jameson Lopp (@lopp) 5 mars 2021

__

Une histoire courte.

« Que fait ton père? » «C’est un artiste» « WOW! Puis-je venir visiter la capitale? » «Oh, nous vivons dans la ville 77, pas dans la capitale» «Mais tu as dit que c’était un artiste? « Ouais, mais en 2021, il pensait que les NFT tuaient la planète écologiquement et se concentrait plutôt sur ses peintures » « Je suis vraiment désolé » – ∞ CO ฿ IE (@CryptoCobain) 9 mars 2021

__

«Vous devez juste lui donner une poussée avec une traction appropriée.

__

🤦

Source: Tari / Twitter

__

Qui reçoit les tweets?

2045: Ma future femme et moi sommes en train de divorcer pic.twitter.com/481bfhCfZg – ₿ill SPACman 📈 (@BillSPACman) 9 mars 2021

__

Jack a tweeté à ce sujet, maintenant il vend le tweet, et Justin veut payer des millions pour cela.

Nous sommes en 2022, le Trésor américain a frappé ce NFT et l’a vendu à la Réserve fédérale pour 20 billions de dollars pour financer le gouvernement et faire une baisse de l’UBI à exécution limitée. La Banque centrale européenne soutient l’euro avec des abeilles. Bienvenue dans la théorie monétaire moderne. pic.twitter.com/EjqE5lz9z8 – Brad Mills ✍️🔑 (@bradmillscan) 11 mars 2021

__

Il s’écrit tout seul!

Le marketing serait génial, pensez simplement «Faites savoir à votre petite amie qu’elle est hors de ce monde… donnez-lui une étoile pendant les fêtes.» – Jill Carlson (@jillruthcarlson) 11 mars 2021

__

D’accord, les gars, il est temps de discuter des effets de tous ces NFT sur notre écosystème. Non, pas l’écosystème crypto.

・ * ゜ ・ ゜ * ・. * ・. *… ・ ° *. ゜ crise de haut niveau menée par le nft *. .. ・.・ ゜. ° *. ¡* ・. pic.twitter.com/9O4sO3Cqp9 – Gurgle Translate (@gurgletranslate) 10 mars 2021

__

Regardez ce que les gens font juste pour frapper un NFT.

Je viens de faire exploser un pétrolier et de faire fuir 20 000 barils de pétrole dans la mer Caspienne afin de frapper un NFT qui est un certificat d’authenticité pour les dommages environnementaux que j’ai causés par la frappe du NFT. – Dogestradamus🐶 芝 シ 犬 中 本 🐕 (@sabotagebeats) 9 mars 2021

__

Et ils ne cachent même pas leur mépris – non, le dédain! – Pour l’environnement.

Je viens de frapper un NFT en fumant des cigarettes et en jetant des sacs en plastique par la fenêtre de mon Hummer, je viens de m’écraser dans un oléoduc, baiser l’environnement – CryptoCharles (@CryptoCharles__) 9 mars 2021

__

Voici les résultats d’une recherche récente sur la consommation d’énergie Bitcoin.

__

En bref: aïe.

essayer d’ajuster mes 17 positions alt pendant un plongeon https://t.co/yU2xwqYZfA pic.twitter.com/rt7X6w2hw9 – Le chien crypto📈 (@TheCryptoDog) 9 mars 2021

__

Même. J’ai commencé à transpirer ici.

Un ami vient de poster ceci et j’ai eu une mini attaque de panique pensant qu’ils avaient posté leur phrase de départ. pic.twitter.com/3LMJNAAB6D – Rob Hamilton (@ Rob1Ham) 9 mars 2021

__

Avec tout le feelz!

comment j’entre dans la pièce quand quelqu’un me demande d’expliquer la blockchain et les crypto-monnaies pic.twitter.com/o4RxtUQ116 – yTedd (@TeddyCleps) 8 mars 2021

__

En attendant, chez MicroStrategy…

Saylor a acheté la trempette pic.twitter.com/3QNyhCxMhA – CryptoChimp (@Cryptanzee) 5 mars 2021

__

Et enfin, voici votre prochain passe-temps.