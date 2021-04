THECOUNT.COM “TOUJOURS OUVERT! Depuis 2005! » – 7 avril 2021

COMTÉ DE LAKE, OH. (THECOUNT) – Le FBI et le Lake County Bomb Squad sont sur place dans une «situation» active et en cours à la centrale nucléaire de Perry dans le comté de Lake, Ohio.

Les agences locales comprennent le bureau du shérif du comté de Lake, le département de police de North Perry et la brigade anti-bombe du comté de Lake, selon le FBI.

L’usine est située au 10 Center Rd à Perry, Ohio.

Le FBI a déclaré qu’aucune autre information n’était disponible pour le moment.

DÉVELOPPEMENT::

Géo faits en bref: Lake County est un comté de l’État américain de l’Ohio. Au recensement de 2010, la population était de 230 041 habitants. Le siège du comté est Painesville. Le comté a été créé le 6 mars 1840 à partir de terres cédées par les comtés de Cuyahoga et de Geauga. Son nom est dérivé de son emplacement sur la rive sud du lac Érié – Wikipedia.