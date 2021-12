bombardement de Richard III alors que les chercheurs affirment que le roi est « innocent » du meurtre des jeunes princes | Royale | Des nouvelles

Le lieu de sépulture du parking de Richard III s’ouvre au public

Richard est devenu connu comme le roi meurtrier d’Angleterre, désireux de gagner et d’assurer le pouvoir. Il était tellement avide de pouvoir qu’il a été décrit comme étant prêt à tuer quiconque se mettrait sur son chemin, même ses propres neveux. L’événement est devenu connu sous le nom de Princes in the Tower : le meurtre apparent dans les années 1480 du roi déchu Édouard V et de Richard de Shrewsbury, duc d’York.

Ces deux frères étaient les seuls fils du roi Édouard IV et d’Elizabeth Woodville.

Lorsqu’ils avaient respectivement 12 et 9 ans, ils furent hébergés dans la Tour de Londres par leur oncle paternel et tout-puissant régent le duc de Gloucester, qui devint plus tard le roi Richard III.

Cette décision aurait été prise en vue du prochain couronnement d’Edouard V.

Mais, avant que le jeune roi ne puisse être couronné, lui et son frère ont été déclarés illégitimes et les garçons n’ont jamais été revus.

Richard III : La réputation du roi « meurtrier » a peut-être été injustement calomniée, suggèrent de nouvelles recherches (Image : GETTY)

Roi d’Angleterre : Richard est représenté ici en train de superviser le retrait de ses neveux (Image : GETTY)

Jusqu’à présent, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé aux garçons, la théorie dominante suggérant qu’ils ont été tués sur les ordres de Richard III.

Mais, selon les chercheurs, la réputation de Richard a été injustement calomniée car le monarque n’a en fait pas tué ses neveux.

L’équipe, dirigée par Philippa Langley, qui a découvert la dépouille du roi sous un parking à Leicester, affirme que le prince Edward plus âgé n’a peut-être pas été assassiné mais a plutôt été autorisé à vivre ailleurs sous un faux nom.

Ils se sont penchés sur une piste de documents qui les ont conduits dans un village du Devon où des symboles Yorkistes ont été trouvés dans l’église locale.

JUSTIN: La carte de Noël du prince Harry et de Meghan a laissé la famille royale « confuse »

Princes in the Tower: Ils auraient été placés dans la tour en vue du couronnement d’Edward (Image: GETTY)

A l’intérieur, une effigie d’un homme appelé « John Evans » a été retrouvée regardant une fenêtre en verre qui représente Edward V.

Les chercheurs du « Missing Prince Project » pensent que le mystérieux John Evans pourrait être l’alter ego d’Edward V.

Leurs recherches les ont également amenés à enquêter sur le sort de Richard de Shrewsbury, dont ils ont actuellement plusieurs pistes d’enquête.

Le point de vue selon lequel Richard III a joué un rôle dans le meurtre des jeunes garçons a été soutenu à travers l’histoire, y compris par William Shakespeare dans sa pièce.

A NE PAS MANQUER

La lettre émouvante du prince Harry « vous dit où en est sa tête » [REPORT]

Le prince Harry a rejeté la tradition de Noël avec Meghan Markle : « Bizarre » [INSIGHT]

Kate et William devraient manquer les Sussex lors de leur tournée aux États-Unis [ANALYSIS]

Disparition : les jeunes garçons étaient introuvables après s’être enfermés dans la tour (Image : GETTY)

Bataille royale : Richard a ensuite été tué à la bataille de Bosworth en 1485 (Image : GETTY)

Aucune preuve concluante, cependant, n’a même été trouvée pour prouver leur meurtre, à l’exception d’un tas d’ossements découvert sous l’escalier de la Tour en 1674.

John Dike, chercheur principal du projet, a déclaré au Daily Telegraph : « L’idée d’un prince disparu se trouvant bas dans le Devon peut sembler fantaisiste au premier abord.

Avec tous les symboles et indices secrets, cela ressemble un peu au Da Vinci Code. Mais les découvertes à l’intérieur de cette église au milieu de nulle part sont extraordinaires.

« Les preuves suggèrent qu’Edward a été envoyé pour vivre ses jours sur la terre de son demi-frère tant qu’il se taisait, dans le cadre d’un accord conclu entre sa mère et Richard III, et plus tard avec Henry Tudor. »

Tour de Londres : elle se trouve sur les rives de la Tamise dans la ville de Londres (Image : GETTY)

Il a ajouté : « Nous avons besoin de plus de preuves et nous accueillerions favorablement tout ce qui pourrait faire la lumière sur ce mystère.

« Mais nos découvertes semblent déjà pointer dans une direction – que Richard III était innocent. »

Les jeunes garçons ont été vus pour la dernière fois en train de jouer près de la Tour à l’été 1483, et depuis lors, les érudits se sont disputés sur leur sort.

Les restes trouvés en 1674 reposent dans une urne de l’abbaye de Westminster, mais la reine aurait refusé à trois reprises de permettre aux scientifiques d’analyser les restes.

Innocent : La nouvelle recherche suggère que les jeunes garçons ont été autorisés à partir (Image : GETTY)

Ce que l’on sait, c’est que le 1er mars 1484, la mère du prince est sortie du sanctuaire de Westminster avec ses filles après avoir conclu un accord avec Richard III.

Elle a ensuite écrit à son fils aîné Thomas Grey, marquis de Dorset, un rebelle qui était en France avec le prétendant Henry Tudor, lui disant de rentrer chez lui car Richard avait accepté de lui pardonner dans le cadre de l’accord.

Pourtant, aucune mention n’a été faite des deux jeunes demi-frères du marquis ni de l’endroit où ils se trouvaient.