Bombay Shaving Company lance la campagne #AllGuysAreTheSame

Bombay Shaving Company célèbre la Journée internationale des hommes en déployant une vidéo de campagne honnête et non diluée #AllGuysAreTheSame. Avec cette campagne, l’entreprise vise à mettre en évidence la généralisation archaïque et à briser les stéréotypes de genre associés aux hommes, démontrant que tous les hommes ne sont pas pareils. La campagne est conceptualisée et développée entièrement en interne par l’équipe de Bombay Shaving Company.

Les hommes de notre société sont souvent perçus comme ayant la même personnalité, les mêmes caractéristiques et appartenant à une même brigade, a déclaré Shantanu Deshpande, fondateur et PDG de Bombay Shaving Company. « Chez Bombay Shaving Company, nous nous efforçons toujours de créer des récits réfléchis et culturels qui façonnent des récits significatifs. Par conséquent, en cette Journée internationale de l’homme, en tant que marque indienne de soins pour hommes consciente, progressive et haut de gamme, nous essayons de représenter la masculinité progressive et de faire ressortir la version non filtrée et honnête des hommes. Nous pensons que tous les hommes sont des individus uniques et nous aimons fabriquer des produits pour chaque type d’homme », a-t-il ajouté.

Dans le cadre de la campagne, Bombay Shaving Company a interviewé neuf hommes et huit femmes, leur posant des questions révélatrices sur les hommes. La différence entre les réponses non filtrées et sincères de ces hommes et femmes met en évidence les idées fausses sur les hommes dans notre société et révèle que tous les hommes ne sont pas pareils. Le film publicitaire révèle la vérité sur les hommes, leurs luttes, leurs insécurités, leur vulnérabilité et leurs nombreux doutes tout en aspirant à faire preuve de compassion et d’empathie pour leur moi intérieur.

