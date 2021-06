Bombay Shaving Company nomme Siddha Jain à la tête de la division féminine

Jain dirigera des mandats commerciaux critiques pour développer le secteur de l’épilation des femmes

Visage Lines, propriétaire de la marque de produits de beauté Bombay Shaving Company, a nommé Siddha Jain pour diriger les activités de beauté et de soins personnels pour femmes de la marque. Jain rejoint l’entreprise de toilettage de Bain & Co., où elle était au service des entreprises de technologie et de biens de consommation pendant plus de cinq ans.

Chez Bombay Shaving Company, Jain dirigera des mandats commerciaux critiques pour développer le secteur de l’épilation des femmes, en mettant un accent particulier sur la création d’équité dans le commerce numérique, le commerce moderne et les services connexes. « Siddha apporte un sens aigu des affaires, une croissance intrinsèque, une énergie illimitée et une compréhension directe de la consommatrice indienne. Elle a une excellente expérience dans le soutien aux grandes entreprises dans les domaines de la stratégie de croissance, de l’évolutivité durable, de la transformation et de l’approche axée sur les personnes. Alors que nous construisons un leadership solide pour développer une nouvelle société de rasage de Bombay, un cadre supérieur du calibre de Siddha est un atout considérable pour nous », a déclaré Shantanu Deshpande, PDG fondateur de Visage Lines.

«Je crois que les marques d’aujourd’hui ne sont pas seulement une machine à servir des produits, mais forcent des conversations difficiles, apportent confiance dans le quotidien et permettent aux femmes de s’approprier leur beauté. Je suis profondément passionnée par le fait de donner un sens et un but à l’espace de soins personnels pour les femmes jeunes, ambitieuses et audacieuses d’aujourd’hui. J’attends avec impatience ce voyage transformateur non seulement pour moi et notre marque, mais pour les communautés que nous servons et qui s’identifient comme des femmes », a déclaré Jain lors de sa nomination.

De plus, Deepak Gupta a été élevé au rang de chef de l’exploitation après avoir été chef des affaires. Dans son nouveau rôle, Gupta dirigera l’expansion du groupe dans plusieurs activités stratégiques dans toutes les catégories. Il a rejoint Visage Lines en janvier 2019 pour diriger l’activité de brique et de mortier et a rapidement gravi les échelons.

