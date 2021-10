Bombay Shaving Company Women fait appel à Alaya F en tant qu’ambassadrice de la marque

L’équipe BSC vise à revendiquer sa position de challenger sérieux dans la catégorie épilation et rasage.

La marque centrée sur les femmes de Bombay Shaving Company (BSC) BSC Women a nommé l’actrice de Bollywood Alaya F comme ambassadrice de la marque. Avec ce partenariat, la marque vise à renforcer son engagement à réinventer les solutions d’épilation pour les femmes dans le pays – qui a été un bastion des acteurs traditionnels et établis et du secteur des services informels. L’association s’accompagne du lancement d’un film de marque et d’une campagne ‘SmoothAF’.

Il ne peut y avoir de meilleure incarnation de l’esprit de la marque et de l’entreprise qu’Alaya F, Siddha Jain, directrice de Bombay Shaving Company Women, a déclaré. «De ses messages signés ‘AF’ – à sa façon de bouger – Alaya F est une non-conformiste et personnifie les femmes audacieuses et sans vergogne d’aujourd’hui. Nous sommes impatients de l’avoir comme visage de la marque car non seulement elle est absolument talentueuse et magnifique, mais elle défie constamment le statu quo tout en étant elle-même 100% authentique et gentille. Notre association avec elle est une étape vers le renforcement de la connexion avec nos consommateurs qui sont impatients de changer la donne et de prendre le monde d’assaut », a-t-il ajouté.

La campagne a été co-créée avec The Collective Artists Network et produite par Cutting Crew Films. Pour Shantanu Deshpande, PDG de Bombay Shaving Company, l’entreprise a toujours eu confiance en l’activité des femmes qui les mènerait vers l’avenir. « Aujourd’hui, nous sommes aimés des gens qui nous connaissent. Mais grâce à la nature de la catégorie des soins personnels pour femmes et à cette nouvelle association avec Alaya F, nous sommes sur le point de franchir le pas et de devenir une marque aimée, discutée et partagée, à travers le pays », a-t-il souligné.

En plus de collaborer avec de nombreux influenceurs à tous les niveaux ; la campagne est déployée sur les principales plates-formes over-the-top (OTT) et la publicité programmatique, ainsi que sur les canaux sociaux, en ligne et hors ligne populaires.

Lire aussi : Michael Komasinski nommé PDG mondial de Merkle

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.