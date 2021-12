Bombay Shaving Company Women lance la campagne #SmoothAFfection avec Alaya F

#SmoothAFfection est une tentative de redonner du cœur, de l’harmonie et de l’humanité à la communauté

Bombay Shaving Company Women (BSC W) célèbre son premier anniversaire avec l’anniversaire de leur ambassadrice de marque, Alaya F en lançant la campagne #SmoothAFfection. Dans le but de redonner à la société, la campagne célébrera le cœur, l’harmonie et l’humanité jusqu’au 5 décembre 2021. et esprit. En tant que marque consciencieuse et progressiste, notre campagne #SmoothAFfection est une tentative de redonner du cœur, de l’harmonie et de l’humanité à la communauté », a déclaré Siddha Jain, directrice de Bombay Shaving Company Women.

Dans le cadre de la campagne #SmoothAFfection, BSC W a lancé des kits de toilettage spéciaux pour femmes en collaboration avec Alaya F. 100 % des ventes des kits sont reversés à l’ONG – Harmony House : une organisation caritative pour les enfants marginalisés en Inde. Pour cela, BSC W a collaboré avec Humanitive, une plateforme de dons qui permet aux gens de faire des dons 100% transparents et sans commission au nom de leurs proches à d’authentiques associations à but non lucratif.

Le « kit #SmoothAF – Alaya x BSC Women » comprend des produits de la marque, ainsi que quelques compléments, tels que – des chouchous, des sous-verres originaux avec des citations de personnages féminins préférés de tous les temps et des cartes à colorier. Le kit est également accompagné d’une lettre de reconnaissance de l’ONG avec une vidéo de remerciement personnalisée et un certificat d’appréciation pour assurer une transparence à 100 %.

Lancée au troisième trimestre 2020, en tant que ramification de la marque populaire de soins pour hommes Bombay Shaving Company, BSC Women est une marque pour femmes présente dans les solutions d’épilation, de peau, de cheveux, de bain et de corps. En un an, BSC Women est rapidement devenu un challenger des marques établies dans le domaine indien des soins personnels, de l’hygiène et de l’épilation ; attirer les investissements de 30 investisseurs providentiels, Colgate Palmolive, Reckitt et Sixth Sense Ventures. Leur nouvelle gamme de produits d’épilation et de solutions cadeaux est disponible sur le site de la marque, des e-marketplaces comme Amazon, Flipkart, Nykaa, Cred ; et dans des points de vente comme Health and Glow, Metro, Reliance, Shoppers Stop, Apollo Pharmacy et bien d’autres.

