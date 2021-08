Bombe! Damian Lillard se rapproche des Philadelphia Sixers

in

Portland Trail-Blazers a l’un des scrutins les plus compliqués de tout l’été. L’équipe de l’Oregon est consciente d’avoir l’un des meilleurs joueurs de toute la NBA, mais son projet n’est pas assez grand pour aspirer à un ring dans la meilleure ligue de basket de la planète.

C’est pourquoi Damien Lillard il fait partie des joueurs qui ont pu changer de décor. En fait, c’est l’une de ces possibilités qui a fait l’objet de nombreuses rumeurs avec plusieurs des meilleures équipes de la ligue.

Sans aller plus loin, le nom de Dame a été lié à Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Chicago Bulls, Los Angeles Clippers… Et le dernier à figurer dans cette longue liste n’est ni plus ni moins que Sixers de Philadelphie.

Le plus dont Doc Rivers avait besoin

Il est clair que les Sixers de Philadelphie ont besoin de quelque chose de plus. Avec le niveau scandaleux de Joël embiid dans toutes les facettes du jeu, avec la croissance de Tobias Harris en marquant ou en soutenant Curry Seth En tirant au-delà de la ligne des 3 points, il est clair que les Sixers ont besoin de quelque chose de plus.

La faible contribution de Ben Simmons En attaque, ils font de lui une pièce intéressante selon qui l’entoure, et Damian Lillard pourrait être l’un des meilleurs compagnons et composants de la liste actuelle que Doc Rivers entraîne.

Il peut s’agir ou non de Dame Time à Phila, pour le moment il est trop tôt pour le savoir, et nous ne parlons que d’une rumeur qui pourrait devenir vraie si l’intérêt continue de progresser et que les négociations entre les deux franchises commencent.

Damian Lillard est un buteur malade, un joueur unique avec une menace de périmètre qui couvre pratiquement tout le terrain et avec un caractère très, très attrayant pour toute équipe aux aspirations sérieuses. sera-t-il donné ?