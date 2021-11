bombe de l’Empire romain alors que la table basse du couple s’avère être un artefact vieux de 2 000 ans | Sciences | Nouvelles

La mosaïque romaine, qui a passé un demi-siècle dans un appartement à Manhattan, remonte à la période du règne de l’empereur Caligula. Caligula contrôlait l’Empire romain de 37 après JC jusqu’à ce qu’il soit assassiné en 41 après JC. L’artefact spectaculaire présenté dimanche dans l’émission « 60 minutes » de CBS, où Dario Del Bufalo, un expert italien du marbre, a expliqué comment il est tombé par hasard sur l’artefact ultra-rare.

M. Del Bufalo a jeté ses souvenirs en 2013, lorsqu’il était à la séance de dédicace de son ouvrage « Porphery », qui contient des informations sur les roches extraordinaires que les empereurs romains utilisaient pour leur art et leur architecture.

L’expert en marbre a déclaré que lorsqu’il était là-bas, il est tombé sur un couple qui a instantanément repéré un motif en mosaïque imprimé sur la couverture du livre.

M. Del Bufalo a déclaré: «Il y avait une dame avec un jeune homme avec un chapeau étrange qui est venu à la table.

« Et il lui a dit : ‘Quel beau livre. Oh, Helen, regarde, c’est ta mosaïque.’ Et elle a dit : ‘Ouais, c’est ma mosaïque.’ »

Lorsque M. Del Bufalo a interrogé le couple, ils ont révélé que l’artefact constituait la partie supérieure de leur table basse dans leur appartement de Park Avenue à Manhattan, New York.

Jusque-là, on croyait que le précieux artefact avait disparu.

Son objectif initial était le carrelage, formant le sol d’un navire qui a coulé dans le lac Nemi en Italie dans l’Antiquité avant d’être exhumé dans les années 1930.

Les mosaïques restantes ont été conservées dans un musée au bord du lac Nemi jusqu’en 1944.

L’Italie prétend que lorsque les nazis ont envahi, ils ont utilisé le musée comme abri anti-bombes et ont brûlé son contenu lorsqu’ils se sont retirés.

La propriétaire de la table basse était Helen Fioratti, marchande d’art et galeriste d’antiquités européennes.

