Bombe de trou noir : la théorie de Hawking mise au défi de percer le plus grand mystère de la science | Sciences | Des nouvelles

La nature de la matière noire a échappé aux scientifiques pendant des décennies, malgré le fait que la substance mystérieuse représente 85 % de toute la matière de l’univers. Les scientifiques ne peuvent pas le voir, le mesurer ou interagir avec lui de manière significative, et pourtant, ils soupçonnent fortement qu’il existe en raison de la façon dont notre univers est façonné. En termes simples, sans une source majeure de gravité qui maintient les galaxies ensemble, leur mouvement les déchirerait.

De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer cette substance mystérieuse, des nouvelles particules théoriques à la gravité qui s’infiltre dans notre monde depuis une autre dimension.

Cependant, une équipe de chercheurs américains et européens a emprunté une autre voie et tentera de savoir si la matière noire et les trous noirs ne font qu’un.

Les trous noirs sont parmi les objets stellaires les plus énigmatiques de tout l’univers.

Prédits pour la première fois par la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein en 1915, ils existent en tant que points dans le temps et dans l’espace où l’effondrement d’une grande étoile entraîne une compression infinie de la matière dans un espace infiniment petit.

La singularité qui en résulte brise toutes les lois connues de la physique et tout ce qui, même la lumière, est piégé dans sa gravité, est perdu à jamais.

Des astrophysiciens de l’Université de Miami, de l’Université de Yale et de l’Agence spatiale européenne (ESA) ont maintenant suggéré que les soi-disant trous noirs primordiaux peuvent être utilisés pour expliquer toute la matière noire de la galaxie.

Contrairement aux trous noirs réguliers ou supermassifs, ces corps hypothétiques se sont formés peu après le Big Bang, mais cela pose problème car ils n’auraient pas eu le temps de se développer.

Au lieu de cela, les scientifiques ont proposé que les trous noirs primordiaux soient là depuis le début et pourraient expliquer pourquoi nous n’avons pas été en mesure de détecter la matière noire.

La nouvelle étude modifiera une théorie avancée pour la première fois par le professeur Hawking et son collègue physicien Bernard Carr, qui ont suggéré que l’univers nouveau-né était » grumeleux » – des régions avec une masse supplémentaire qui se sont effondrées en trous noirs.

Bien que la théorie ne se soit pas avérée populaire parmi les scientifiques, la nouvelle étude suggère que les premières étoiles et galaxies se sont développées autour des trous noirs primordiaux, qui sont ensuite devenus des trous noirs supermassifs.

Priyamvada Natarajan, professeur d’astronomie et de physique à l’Université de Yale, a déclaré : « Les trous noirs primordiaux, s’ils existent, pourraient bien être les graines à partir desquelles se forment tous les trous noirs supermassifs, y compris celui au centre de la Voie lactée.

« Ce que je trouve personnellement super excitant à propos de cette idée, c’est la façon dont elle unifie avec élégance les deux problèmes vraiment difficiles sur lesquels je travaille – celui de sonder la nature de la matière noire et la formation et la croissance des trous noirs – et les résout d’un seul coup. «