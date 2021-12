Bombe d’histoire biblique alors que les archéologues défient l’emplacement de Jésus marchant sur l’eau | Sciences | Nouvelles

La Bible décrit Bethsaïda comme la ville natale des apôtres Pierre, André et Philippe, bien que peu de choses soient dites sur son emplacement exact. Bethsaïda joue cependant un rôle crucial dans le Nouveau Testament car c’est le site de nombreux miracles de Jésus. L’évangile de Marc, par exemple, parle de Jésus guérissant un aveugle de Bethsaïda d’un toucher de ses mains.

Marc 8 dit : « Il saisit l’aveugle par la main et le fit sortir du village.

« Quand il lui eut craché sur les yeux et lui imposa les mains, il lui demanda s’il avait vu quelque chose.

« Il leva les yeux et dit : « Je vois des hommes, car je les vois comme des arbres qui marchent. »

Un autre miracle majeur se serait produit juste à l’extérieur de Bethsaïda lorsque Jésus a nourri quelque 5 000 personnes dans le désert après avoir multiplié deux pains et deux poissons.

Peu de temps après ce miracle, les évangiles parlent des disciples de Jésus qui ont ramé dans la mer de Galilée pour être pris dans un vent violent.

Matthieu 14 lit : « Plus tard dans la nuit, il était là seul, et le bateau était déjà à une distance considérable de la terre, secoué par les vagues parce que le vent était contre lui.

« Peu avant l’aube, Jésus sortit vers eux, marchant sur le lac.

« Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent terrifiés. »

Que ces miracles se soient réellement produits ou non, les archéologues tentent désespérément de découvrir les restes de Bethsaïda.

Malheureusement, tous les efforts déployés jusqu’à présent ont été infructueux et ont suscité d’intenses débats.

L’auteur et naturaliste romain Pline l’Ancien a placé Bethsaïde sur les rives orientales de la mer de Galilée, dans le nord d’Israël d’aujourd’hui.

L’historien judéo-romain Josèphe, cependant, a placé la ville plus près du Jourdain, qui coule du nord au sud entre la mer de Galilée et la mer Morte.

D’autres sources historiques placent la ville près du village de pêcheurs romain de Capharnaüm, qui se trouve lui-même sur les rives nord du lac d’eau douce.

Aujourd’hui, les archéologues désignent deux emplacements distincts comme étant l’emplacement le plus probable de Bethsaïda – les sites archéologiques d’et-Tell et d’el-Araj.

Les deux sites, bien qu’à seulement 1,2 km l’un de l’autre, sont devenus les principaux candidats de Bethsaida mais, selon un rapport publié dans Live Science, il n’y a absolument aucun accord sur le site qui remportera la couronne.

Une équipe de chercheurs de l’Université du Nebraska Omaha pense qu’et-Tell est le site biblique et fouille les ruines de la colonie vieille de plus de 3 000 ans depuis 1987.

Mais les découvertes faites à el-Araj ont jeté une ombre de doute sur ce site et selon Jodi Magness, professeur au Département d’études religieuses de l’Université de Caroline du Nord Chapel Hill, il y a des preuves « relativement rares » d’un règlement florissant. à et-Tell à l’époque du ministère de Jésus.

La colonie d’el-Araj a été datée d’au moins le premier siècle de notre ère et contient une multitude de découvertes fascinantes.

Mais certains chercheurs ont soutenu que le site était probablement submergé sous l’eau à l’époque de la vie de Jésus, sur la base d’indices géographiques.

Bien sûr, cela a été contesté par d’autres experts qui semblent convaincus que le cas d’el-Araj est « écrasant ».

Robert Cargill, archéologue et professeur de judaïsme et de christianisme à l’Université de l’Iowa, a déclaré à Live Science : « Le cas d’el-Araj n’est pas seulement convaincant ; il est accablant et devient de plus en plus convaincant à chaque saison de fouilles.

Certains archéologues ont proposé une troisième théorie radicale sur l’emplacement de Bethsaïda – et-Tell et el-Araj faisaient partie de la même ville.

David Graves, archéologue à l’Université de Glasgow, pense que la partie principale de la ville a été trouvée sur le site moderne d’et-Tell, tandis que le port de la ville était situé à el-Araj.

Cependant, de nombreux experts ne pensent pas qu’il s’agisse d’une explication satisfaisante.

Rami Arav, professeur d’études religieuses à l’Université du Nebraska Omaha, pense que ce ne sera probablement pas le cas, mais a admis que les habitants d’et-Tell ont peut-être migré vers el-Araj après que la ville a été ravagée par un tremblement de terre au IVe siècle après JC. .

Mordechai Aviam, directeur de l’Institut d’archéologie galiléenne du Kinneret College sur la mer de Galilée, a accepté, mais a déclaré que les documents historiques indiquent que Bethsaïda a été élevée au statut de ville au premier siècle après JC, alors qu’el-Araj était probablement une plus grande colonie à ce stade que et-Tell.

Une autre quatrième possibilité est que Bethsaïda était située sur le site archéologique d’el-Mesydiah, bien que la théorie semble être moins populaire parmi les experts.