Bombe du Brexit : le Royaume-Uni sur le point de s’associer avec la Nouvelle-Zélande – ouvrant une zone commerciale de 9 TRN | Politique | Nouvelles

Nouvelles relations… Liz Truss sur le point de conclure un accord avec la Nouvelle-Zélande

Le Royaume-Uni a achevé le dernier cycle de pourparlers de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande la semaine dernière et Mme Truss a déclaré que les deux pays “se rapprochent d’un accord qui serait l’un des plus avancés conclu par une nation”.

Il y a de l’enthousiasme à l’idée qu’un accord réussi dynamisera les efforts pour devenir membre d’une zone de libre-échange transpacifique de 9 000 milliards de livres sterling et ouvrir de nouveaux marchés pour les exportations britanniques.

Onze pays dont l’Australie, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam sont membres de l’Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP).

Une source gouvernementale a déclaré: «La Nouvelle-Zélande sera la prochaine grosse affaire de Liz. C’est précieux en soi, mais cela nous ouvre également la voie pour rejoindre le Partenariat transpacifique, qui renforcera les liens de la Grande-Bretagne avec les secteurs de l’économie mondiale à la croissance la plus rapide.

« Les Kiwis montrent qu’il est possible d’avoir des tarifs zéro et des normes élevées, et c’est exactement le genre de pays avec lequel nous devrions rechercher un accord. Liz fait tout son possible pour conclure un accord sur la ligne.

Mme Truss a déclaré au Sunday Express: “Le centre de gravité économique mondiale se déplace vers l’Indo-Pacifique, où nous devons nous positionner dans les décennies à venir… Un accord avec la Nouvelle-Zélande nous ouvrirait la voie pour rejoindre c’est aux côtés de 10 autres nations souveraines dans ce pacte de haute qualité.

“L’adhésion ouvrirait un marché collectif d’un demi-milliard de personnes sur quatre continents, ce qui offrirait de vastes opportunités pour nos exportations telles que les voitures fabriquées dans les Midlands, l’agneau gallois ou la fintech basée à Glasgow.”

Le député du sud-ouest de Norfolk souhaite que la Grande-Bretagne établisse “des liens plus étroits avec des alliés de confiance pour renforcer l’alliance mondiale des démocraties qui croient au commerce libre et équitable”.

La perspective de conclure l’accord avec la Nouvelle-Zélande et d’obtenir l’adhésion au CPTPP a suscité l’enthousiasme dans les rangs des conservateurs.

Un pas de plus vers la zone de libre-échange transpacifique de 9 000 milliards de livres sterling

L’ancien ministre du Brexit, David Jones, a déclaré : « Il est clair depuis un certain nombre d’années que l’UE représente une part toujours plus faible du commerce mondial. Le Brexit nous donne désormais l’opportunité de nouer des relations commerciales plus étroites avec les économies dynamiques de la région Indo-Pacifique, qui deviendront de plus en plus importantes en termes de commerce mondial au cours des prochaines années. »

Nickie Aiken, députée conservatrice des villes de Londres et de Westminster, a déclaré : « Ce serait une telle réussite de conclure des accords commerciaux sur les quatre continents et témoignerait du travail remarquable que Liz Truss et son équipe ont entrepris depuis le Brexit. Les emplois au Royaume-Uni que chaque accord commercial apporte sont encore plus importants alors que nous nous remettons de la pandémie »

Andrea Jenkyns, qui représente Morley et Outwood pour les conservateurs, a déclaré : « Nous vivons dans un monde de plus en plus globalisé, et cela s’accompagne de plus en plus d’opportunités de commercer avec d’autres pays, créant des emplois et des opportunités pour les gens à travers le Royaume-Uni. Je sais, pour avoir parlé à des entreprises à mon propre siège, à quel point elles sont impatientes de voir des accords commerciaux signés et des tarifs annulés, et je sais que notre équipe phénoménale du ministère du Commerce international garantira les meilleurs accords possibles pour les entreprises sur la durée et l’étendue du Royaume-Uni.

L'adhésion au CPTPP ouvrirait une gamme d'opportunités intéressantes pour les exportations britanniques.

Le député conservateur de Lichfield, Michael Fabricant, a déclaré: “La Grande-Bretagne mondiale ne pourrait être atteinte qu’après le Brexit et maintenant la perspective passionnante d’accords commerciaux existe sur les cinq continents du monde, de la Grande-Bretagne à la Nouvelle-Zélande. Notre potentiel est à nouveau atteint alors que nous nous débarrassons du boulet et de la chaîne de la bureaucratie européenne. »

James Sunderland, député conservateur de Bracknell, a déclaré : « Je me réjouis de la perspective de nouveaux accords de libre-échange dans toute la région du Pacifique. En cette passionnante ère post-Brexit, quelle opportunité fantastique pour le Royaume-Uni de redevenir une véritable puissance commerciale mondiale et de profiter de tant de marchés nouveaux et inexploités. Nos superbes exportations sont sous-vendues depuis des années, nous devons donc commercer. »

Richard Holden, député conservateur de North West Durham, a déclaré: “Liz Truss avance et livre ce que beaucoup ont dit serait impossible – de meilleurs termes de l’échange à travers le monde pour la Grande-Bretagne, maintenant nous sommes hors de l’UE. Obtenir un accord avec New La Zélande ouvrira la porte au CPTPP, qui est non seulement un vaste nouveau réseau de marché, mais contribuera également à diversifier notre base commerciale mondiale et à rendre le Royaume-Uni plus prospère et plus sûr. »

Liz Truss

La Nouvelle-Zélande est peut-être à plus de onze mille milles du Royaume-Uni, mais elle ne pourrait pas être plus proche en tant qu’amie et alliée. Nos démocraties aux vues similaires partagent des valeurs fondamentales, une histoire profonde et un esprit pionnier.

Lorsque les Néo-Zélandais et les Britanniques unissent leurs forces, ils obtiennent des résultats mémorables : d’Ernest Rutherford divisant l’atome à Manchester et Edmund Hillary escaladant le mont Everest dans le cadre d’une expédition britannique à Peter Jackson amenant le Seigneur des Anneaux de Tolkien à la vie cinématographique en Nouvelle-Zélande.

Le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande sont des partenaires commerciaux naturels. Nous sommes unis dans notre approche libérale et favorable à la croissance, qui s’appuie sur un attachement farouche à des normes élevées et à l’état de droit. Mais le fait est que nous ne sommes pas aussi proches du commerce que nous devrions l’être.

En tant que nation commerçante nouvellement indépendante, le Royaume-Uni peut faire passer ses relations avec la Nouvelle-Zélande à un niveau supérieur en négociant un accord de libre-échange. Après avoir conclu notre sixième cycle de pourparlers cette semaine, nous approchons maintenant d’un accord qui serait l’un des plus avancés conclus par une nation.

La conclusion d’un accord avec la Nouvelle-Zélande enverrait le signal le plus fort à ce jour sur notre avenir en tant que nation commerçante indépendante : forger des liens plus étroits avec des alliés de confiance pour renforcer l’alliance mondiale des démocraties qui croient au commerce libre et équitable.

Ensemble, nous saisirons les opportunités du marché mondial pour soutenir la création d’emplois, d’entreprises et de richesse dans notre pays. Nous alimenterons notre sortie de crise du Covid grâce au libre-échange et démontrerons qu’il fait partie de la solution aux plus grands défis de notre temps.

Nous veillerons à ce qu’un accord entre le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande reflète nos valeurs communes dans un partenariat moderne en convenant de chapitres avancés sur des domaines critiques tels que le changement climatique et le commerce numérique. Alors que le Royaume-Uni se prépare à accueillir le sommet sur le changement climatique de la Cop26, nous pouvons approfondir notre travail avec la Nouvelle-Zélande grâce à un accord qui stimule une croissance durable en promouvant les technologies propres, les biens et services verts – dont je sais que le Premier ministre Ardern et nos amis néo-zélandais se soucient profondément à propos de.

Tenir la promesse du Brexit… Liz

La technologie définit les opportunités du futur, sur lesquelles le Royaume-Uni est parfaitement placé pour capitaliser en tant que deuxième exportateur mondial de services et première destination européenne pour les investissements technologiques.

Nous savons que les exportateurs comptent de plus en plus sur les données et le commerce électronique pour faire des affaires. Cela signifie qu’en repoussant de nouvelles frontières avec la Nouvelle-Zélande dans des domaines tels que les données et le numérique, nous soutiendrons l’ensemble de notre relation commerciale d’une valeur de 2,3 milliards de livres sterling l’année dernière. Dans le même temps, ce serait un grand pas en avant dans notre mission de leader mondial du commerce numérique et des services.

Un accord ne soutiendrait pas seulement nos valeurs communes, mais aussi les goûts partagés de nos consommateurs avec une valeur et un choix de premier ordre dans les magasins. Cela signifie que les Néo-Zélandais bénéficieront des meilleurs produits britanniques comme le gin du Yorkshire ou les biscuits sablés écossais, tandis que nos consommateurs peuvent se procurer davantage des meilleurs produits néo-zélandais comme le sauvignon blanc et le miel de Manuka.

Nous savons que le Royaume-Uni est l’une des destinations les plus populaires pour les investisseurs néo-zélandais. Nous voulons parvenir à un accord qui ouvre la porte à une nouvelle vague d’investissements, qui contribuerait à mettre le pays à niveau en soutenant davantage d’emplois de haute qualité et de nouvelles entreprises dans les industries tournées vers l’avenir.

Un accord ne profiterait pas seulement au Royaume-Uni ici et maintenant, mais aussi à plus long terme en nous aidant à embrasser les parties du monde où se trouvent les opportunités les plus riches. Le centre de gravité économique mondiale se déplace vers l’Indo-Pacifique, où nous devons nous positionner dans les prochaines décennies. C’est pourquoi nous négocions notre adhésion à l’Accord global et progressif pour le Partenariat transpacifique.

Un accord avec la Nouvelle-Zélande nous ouvrirait la voie pour la rejoindre aux côtés de dix autres nations souveraines dans ce pacte de haute qualité. L’adhésion ouvrirait un marché collectif d’un demi-milliard de personnes sur quatre continents, ce qui offrirait de vastes opportunités pour nos exportations telles que les voitures fabriquées dans les Midlands, l’agneau gallois ou la fintech basée à Glasgow. Nous aiderions également à défendre un commerce ouvert et fondé sur des règles dans le cadre du CPTPP, en établissant la norme avec des règles modernes adaptées au commerce du 21e siècle.

Les conditions de notre adhésion au CPTPP respecteraient nos normes de classe mondiale, du bien-être des animaux et de la sécurité alimentaire aux droits du travail, tout comme tout accord que nous conclurons avec la Nouvelle-Zélande dans le cadre de notre approche axée sur les valeurs. Saisir de telles opportunités à l’étranger sera également extrêmement précieux sur le plan économique en soutenant de nouveaux emplois, la croissance et la prospérité à travers le Royaume-Uni.

Fondamentalement, un accord avec la Nouvelle-Zélande marquerait un nouveau chapitre dans notre relation dans lequel nous travaillons plus étroitement pour saisir les opportunités du commerce moderne. En exploitant toute la puissance du libre-échange et de la libre entreprise, nous reconstruirons mieux, plus forts et plus verts que jamais.