Bombe électorale: Boris Johnson perdra un siège avec 147 députés conservateurs – dernier sondage | Politique | Des nouvelles

La nouvelle survient à la suite d’une série de crises auxquelles est confronté le gouvernement actuel. Du scandale Owen Patterson qui a vu l’ancien député enfreindre les règles du lobbying, aux allégations selon lesquelles le Premier ministre aurait menti au sujet de la rénovation de son appartement, à l’affaire de la fête de Noël, qui, encore une fois, affirme Boris Johnson qu’il a été assuré que cela ne s’est pas produit.

Le sondage montre que les travaillistes ont dépassé les conservateurs lorsque les participants ont été interrogés sur leurs élections électorales si des élections anticipées étaient convoquées demain.

Les travaillistes arrivent en tête avec 41 % des voix, en hausse de 2 %, tandis que les conservateurs reculent de 7 points à 33 % des voix.

Les libéraux-démocrates devraient augmenter de 1 point à 7 % et les Verts de 2 points à 6 %.

Bien que les sondages ne montrent pas d’électeurs indécis, le résultat pourrait être très grave pour le parti conservateur.

Si les résultats se reflétaient dans une élection réelle, les travaillistes détiendraient 266 sièges, soit 67 de plus que leurs 199 actuels.

Les conservateurs perdront cependant 147 sièges, contre 214 contre 361.

La possibilité que de hauts députés conservateurs perdent leurs sièges devient donc une réalité, le Premier ministre étant entouré de scandales, les sièges de Boris Johnson à Uxbridge et South Ruislip sont également en jeu.

Beaucoup de gens se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leurs opinions.

Considérant que les chiffres n’étaient toujours pas suffisants pour évincer les conservateurs, Rufford a déclaré: « Ce n’est toujours pas un écart assez grand – ajoutez les députés du DUP au vote conservateur et à moins qu’il n’y ait pacte/coalition (Lab/Lib/Vert), c’est un Parlement suspendu . Il faut que les conservateurs soient décimés aux prochaines élections.

Lawrence Reekie a suggéré un autre résultat possible sur la base des sondages.

Il a déclaré : « Si cela se produit, cela signifierait très probablement une coalition de Starmer et Blackford ! Et si cela arrivait il n’y aurait plus de fêtes, c’est sûr ! Une catastrophe sociale et économique inévitable pour le Royaume-Uni !

Tandis que Color Supplement a examiné la différence entre les sondages et les élections réelles, en déclarant : « MAIS quelle part représente le vote des conservateurs « rester à la maison » par rapport à un changement d’intention de vote. Cela me rappelle 1992, quand il semblait certain que les travaillistes gagneraient, mais les « ne sait pas » ont basculé derrière Major le jour du scrutin et ont délivré une petite majorité aux conservateurs. »

Dean Grundy a demandé s’il existait une alternative crédible au Parti conservateur.

Il a déclaré : « Laissez à la population le temps d’oublier cette fête de Noël et/ou le remplacement de Johnson et ça repartira. Tout simplement parce que Starmer ne propose rien d’autre que « Nous ne sommes pas des conservateurs »

Les sondages ont également demandé si les gens approuvaient la performance de Boris Johnson en tant que Premier ministre à ce jour.

Sur 1001 personnes interrogées, 38% ont déclaré qu’elles n’approuvaient pas sa performance, tandis que seulement 7% ont déclaré qu’elles approuvaient fortement.

Sir Keir Starmer ne s’en sort pas beaucoup mieux.

Le même sondage a déclaré que 18% désapprouvaient fortement sa performance en tant que chef de l’opposition, tandis que seulement 8% approuvaient fortement son héritage jusqu’à présent.

Lorsqu’on leur a demandé qui serait le meilleur Premier ministre, les gens ont toujours soutenu Boris Johnson avec une faible marge.

Les sondages suggèrent que 34% choisiraient M. Johnson, tandis que 33% choisiraient M. Starmer.

Cependant, 33 pour cent ne pouvaient pas choisir ou ne savaient pas, suggérant que rien n’est certain si une élection était déclenchée.

Lorsqu’on leur a demandé si le gouvernement actuel était apte à exercer ses fonctions, à la suite des événements de ces dernières semaines, 59 % des personnes interrogées ont répondu non, il n’est pas apte à occuper un poste.

Seulement 25 pour cent ont déclaré qu’ils estimaient toujours que le gouvernement faisait du bon travail.

Alors que l’affaire des fêtes de Noël n’est pas encore terminée, des dizaines de milliers de personnes ont appelé à la démission du Premier ministre.

À la suite de l’affaire, Ian Blackford du SNP a appelé à la démission lors du PMQ, cependant, M. Johnson a écarté l’affaire, choisissant de se concentrer sur la pandémie de Covid en cours.

Focaldata, la société de sondage, a déclaré : « Données collectées à partir d’un échantillon représentatif au niveau national de 1 001 adultes entre le 9 et le 10 décembre 2021 via Focaldata. Focaldata est la plate-forme de données de recherche qui combine de manière transparente l’échantillonnage, la scénarisation, le travail de terrain et le traitement des données dans un seul outil intuitif.

Les données sont représentatives de la population britannique. »