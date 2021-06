Bombe en MotoGP ! Viñales va changer Yamaha pour Aprilia

27/06/2021

Act à 12:56 CEST

Maverick Viñales Oui Yamaha ils ont atteint un point de non-retour. Malgré le fait que le pilote de Roses ait un contrat en vigueur jusqu’en 2022, tout indique que cette saison sera la dernière de Viñales avec la signature des diapasons.

Celui qui était le manager de Viñales, Ricard Jové, commentateur actuel de DAZN, a avancé non seulement la rupture de Maverick avec Yamaha, mais aussi son accord pour faire appel l’année prochaine à Aprilia En tant que partenaire d’Aleix Espargaró, avec qui il partageait déjà un box chez Suzuki à ses débuts en catégorie reine (2016 et 2017).

« Des nouvelles de bombes que je peux déjà anticiper, et à 95% sûr ! Maverick Viñales met fin à son contrat avec Yamaha et attention, votre destination pourrait être Aprilia ! En tant que partenaire d’Aleix Espargaró ! On vous dit tout dans DAZN”, a-t-il écrit Jeune sur twitter, tandis que le journal AS et Catalunya Radio ont donné des détails sur ce qui est sans aucun doute l’actualité la plus marquante de cette saison en termes de marché.

La BOMBA NEWS par @RicardJove 💣 Il assure à 95% que “Maverick Viñales mettra fin à son contrat avec Yamaha. La possibilité de le voir chez Aprilia en tant que partenaire d’@AleixEspargaro est très proche” 💥 # DutchGP 🇳🇱 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/hlOhLKkexW – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 27 juin 2021

Il se trouve que Viñales s’élancera samedi de la pole à Assen, après avoir terminé la semaine dernière au Sachsenring. Là, la relation avec Yamaha a été complètement rompue, après cinq saisons de hauts et de bas.. Maverick , qui a commencé cette année à remporter la course inaugurale au Qatar, n’est pas revenu sur le podium et ses performances ont chuté en même temps que son coéquipier Fabio Quartararo comptait ses performances par succès et mène le championnat avec solvabilité.

Viñales, qui a changé de chef d’équipe il y a trois courses (selon lui, à la demande de Yamaha), mais n’a pas trouvé les réponses qu’il cherchait avec Silvano Galbusera. En Allemagne, il a été très dur avec son équipe dans les déclarations d’après course et a été confirmé dans ses déclarations en arrivant à Assen : « La réponse à mes problèmes est toujours la même : « Je ne sais pas, nous ne savons pas. Idem”, a-t-il protesté, reconnaissant que “jamais de ma vie je n’avais été dans une situation aussi difficile”.

Maverick a rencontré ses patrons Yamaha vendredi et leur a demandé de quitter l’équipe, renonçant à l’année restante du contrat qu’il a signé en janvier.

Son retrait laisserait une place à Yamaha, qui sera logiquement pour Franco Morbidelli , ce qui obligerait son équipe satellite, Petronas, à rechercher un ou deux pilotes, selon que Valentino Rossi reste ou part en 2022.