BOMBE! Les filets du soir ignorent le rapport exposant les politiques racistes de l’entrepreneur de la défense ⋆ 10z viral

Le chercheur principal du Manhattan Institute, Christopher Rufo, a largué une bombe exposant la mission d’un important sous-traitant américain de la défense de faire honte à ses employés blancs et d’appliquer la théorie critique de la race.

Rufo a déclaré sur Twitter le 6 juillet que Raytheon Technologies “a lancé un programme critique de théorie raciale qui encourage les employés blancs à confronter leur” privilège “, à rejeter le principe d'” égalité ” et à ” financer la police “. Documents Raytheon qui semblent exposer les politiques de veille de l’entreprise.

Il a déclaré que l’entreprise avait demandé “aux employés blancs de déconstruire leur identité et” d’identifier [their] privilège.'” Il a poursuivi: “La société soutient que les hommes blancs, hétérosexuels et chrétiens sont au sommet de la hiérarchie de l’oppression – et doivent travailler à” reconnaître [their] privilège » et « écarter » pour les minorités.

Rufo a noté que Raytheon « encourageait même[d] employés blancs pour « financer la police », « participer aux réparations », « décoloniser votre bibliothèque », « rejoindre un « espace blanc » local. »

Voici le kicker : le secrétaire à la Défense du président Joe Biden, Lloyd Austin, avait déjà siégé au conseil d’administration de Raytheon.

ABC World News Tonight, CBS Evening News et NBC Nightly News ont tous ignoré la bombe Raytheon de Rufo lors de leurs émissions du 6 juillet en soirée. Peut-être que les réseaux ont ignoré cette histoire parce que Raytheon, que Rufo a identifié comme «le deuxième plus grand entrepreneur de défense du pays», a été directement connecté aux hauts gradés du département de la Défense de Biden.

Rufo a détaillé la nature dégoûtante de la prétendue poussée de Raytheon en faveur de la théorie critique de la race (CRT) et a souligné que le concept gauchiste d’« intersectionnalité » était un « élément central » du programme raciste de l’entreprise :

Le programme est centré sur «l’intersectionnalité», une composante essentielle de la théorie critique de la race qui divise le monde en groupes identitaires concurrents, la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle et d’autres catégories définissant la place d’un individu dans la hiérarchie de l’oppression.

Les détails du programme semblaient carrément racistes. Rufo a exposé comment Raytheon aurait dit aux “employés” d’identifier la race de chacun lors des conversations sur le lieu de travail. Il a également analysé : « Les Blancs doivent ‘écouter les expériences’ des ‘identités marginalisées’ et devraient ‘donner [those with such identities] la parole lors de réunions ou d’appels, même si cela signifie vous taire.

SCOOP : Raytheon, le deuxième plus grand sous-traitant de la défense du pays, a lancé un programme critique de théorie raciale qui encourage les employés blancs à confronter leur « privilège », à rejeter le principe « d’égalité » et à « dépenser la police ». Passons en revue les documents internes.🧵 – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 6 juillet 2021

Les trois grands ont clairement indiqué que les mauvaises nouvelles qui pourraient de quelque manière que ce soit se rapporter à l’administration Biden ne méritent pas d’être couvertes. Les trois réseaux ont également récemment ignoré un autre rapport explosif en mars exposant comment les démocrates avaient réussi à introduire 60 milliards de dollars de hausses d’impôts dans le projet de loi de relance irresponsable de 1,9 billion de dollars de Biden.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez ABC News (818-460-7477), CBS News (212-975-3247) et NBC News (212-664-6192) et tenez-les responsables d’avoir ignoré la nature raciste de Critical Race Theory et de la bombe Raytheon de Christopher Rufo.

MRC News Analyst Nicholas Fondacaro a contribué à ce rapport.