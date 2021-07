Bombe lors de la NBA Draft Night : Westbrook aux Lakers !

30/07/2021 à 16h46 CEST

Jordi Pozo

Soirée de transfert endiablée en NBA. Comme à l’accoutumée, la soirée du repêchage de la meilleure ligue de basket du monde nous laisse avec de nombreux changements de cartes et, dans ce cas, un en particulier qui se démarque des autres : Russell Westbrook aux Lakers de Los Angeles (via Adrian Wojnarowski). Les Wizards de Washington reçoivent en échange Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope et le prendre 22 du repêchage, Isaiah Jackson, qui a fini par être échangé en Indiana.

Les Lakers et les Wizards se sont mis d’accord sur l’échange de Russell Westbrook, selon des sources à ESPN. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 juillet 2021

De cette façon la franchise californienne est faite avec la base qu’ils recherchaient, s’ajoutant à un MVP complet de la NBA, qui formera un trio stellaire avec LeBron James et Anthony Davis. Pour sa part, Les Wizards abandonnent le contrat de Westbrook (44,1 millions de dollars par saison) et, selon Shams Charania, journaliste pour ‘.’, ils formeront une équipe autour de leur gardien All Star, Bradley Beal.

Une fois le “Big Three” fermé, La liste des Lakers est composée de LeBron James (41,1 millions), Anthony Davis (35,3 millions), Westbrook (44,1 millions), Marc Gasol (2,9 millions) et Alonzo McKinnie (1,9 millions non garantis). De plus, la franchise californienne se réserve les droits de Caruso (droits full bird), Talen Horton-Tucker (droits early bird) et Dudley (droits early bird), et pourra les renouveler même au-delà de la limite salariale.

Tout indique une agence libre fragile pour les Lakers, qui Ce n’est que dans ses trois étoiles qu’il a 120,5 millions d’engagés et devra former une équipe championne avec des joueurs qui gagnent un minimum ou ont des contrats très bas afin de se conformer à la réglementation salariale de la NBA..