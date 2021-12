Bombe! L’UFC prolonge le contrat de Nate Díaz

Nate Diaz combat à l’UFC

Nate Diaz va rester à l’UFC plus longtemps que prévu. Ariel Helwani rapporte que la société a prolongé le contrat. Le gagnant du World MMA Award du « Journaliste de l’année » publie cette information sur sa page Substack (via MMA News).

L’UFC prolonge le contrat de Nate Díaz

« Il semble que l’UFC s’éloigne du combat entre Khamzat Chimaev et Nathan Diaz et, par conséquent, a prolongé le contrat de Díaz. Je pense qu’ils savaient que cela arriverait et espéraient gagner du temps pour le retour de Conor McGregor plus tard cette année. Díaz n’a pas encore signé de nouveaux contrats.C’est donc aussi une histoire fascinante à regarder l’année prochaine.

natif de Stockton Il n’a pas combattu depuis sa défaite par décision unanime contre Leon Edwards à l’UFC 263 plus tôt cette année.. Depuis lors, il a parlé de différents matchs, laissant entendre qu’il reviendrait dans l’Octogone en décembre, mais rien n’a encore été confirmé.

Nous verrons quelles seront les prochaines nouvelles sur l’avenir de Nate Díaz et à qui il finira par affronter lors de son prochain combat. Sera-ce l’heure de la trilogie avec Conor McGregor ? Nous aurons une réponse bientôt.

