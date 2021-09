Bombe! Marc Gasol signera pour Basketball Girona

in

On sait enfin où il jouera Marc Gasol la saison prochaine 2021/22. D’après il y a quelques instants le média catalan L’Esportiu, le vétéran pivot espagnol signera pour le Basket de Gérone, une équipe qui évolue actuellement dans le LEB Oro (la deuxième division de la Ligue ACB), où il a déjà joué entre 2006 et 2008, et dont il est le président depuis 2014.

De cette façon, Gasol ferme définitivement la porte au FC Barcelone (qui dans les dernières heures semblait avoir gagné des entiers pour sa signature après les déclarations de l’entraîneur Sarunas Jasikevicius) et à un retour en NBA dont il avait été parlé qu’il pourrait se produire en signant pour le vétéran minimum avec une franchise.

La signature devrait devenir officielle très prochainement. L’Esportiu affirme que cela pourrait même être demain, dans une publicité proposée par Marc Gasol lui-même.

Pour le moment, Marc doit d’abord finir de convenir de son ‘rachat’ avec les Memphis Grizzlies, l’équipe NBA à laquelle il appartient après le transfert convenu vendredi dernier avec les Lakers de Los Angeles. Dès que cela se produira, il faudra 48 heures à Gasol pour quitter la liste de renonciation et devenir un agent libre sans restriction.

Tenir sa parole

Marc Gasol avait toujours déclaré qu’il souhaitait terminer sa carrière professionnelle à Gérone. Il n’a jamais caché son amour pour le club catalan. En attendant la durée du contrat qu’il s’accorde avec sa nouvelle équipe, tout indique que ce sera sa dernière destination avant la retraite.