Bombe royale alors que la princesse lance un appel époustouflant « abolissez la monarchie » | Royale | Nouvelles

La princesse Amalia, 17 ans, atteindra l’âge adulte le 7 décembre. Après un rite de passage pour les futurs rois et reines néerlandais à l’âge de 18 ans, une biographie autorisée a été publiée mardi. Il comprend des affirmations étonnantes sur son point de vue sur la monarchie et des réflexions sur la santé mentale.

Amalia est devenue héritière à l’âge de neuf ans, suite à l’abdication de sa grand-mère la reine Beatrix et à l’accession au trône de son père.

Le livre qui vient de sortir a été approuvé par le service d’information du gouvernement (RVD), qui s’occupe de la publicité pour la Maison royale, et écrit par la comédienne et actrice Claudia de Breij à la suite d’une série d’entretiens en personne, d’e-mails et d’échanges WhatsApp.

Dans ses pages, la princesse héritière suggère qu’elle se sent tout sauf prête à monter sur le trône.

Si son père venait à mourir subitement, a-t-elle expliqué, elle demanderait à sa mère, la reine Máxima, d’intervenir pendant quelques années.

Elle a ajouté: « Mais j’ai dit à mon père: continuez à manger sainement et à faire beaucoup d’exercice. »

Elle a même avoué que si la monarchie était abolie : « Je continuerai à vivre ma vie.

Le soutien à la monarchie néerlandaise a diminué ces derniers mois, avec une surveillance croissante de son coût pour le contribuable.

Le radiodiffuseur public néerlandais NOS a cité la princesse Amalia : « Parfois, tout devient trop pour moi… et puis je parle à quelqu’un.

« Si j’en ressens le besoin, je prends rendez-vous. Il suffit de me défouler et je serai prêt pour un mois de plus.

« Je ne pense pas que ce soit tabou. »

Ses paroles font écho à celles de son père, le roi Willem-Alexander, 54 ans, qui, dans une rare interview en 2013, a déclaré qu’il lui conseillait constamment de se concentrer sur l’apprentissage d’elle-même avant l’arrivée de la reine.

Partageant les conseils qu’il avait donnés à sa fille, il a déclaré : « Connaissez vos propres limites. Allez partout. Faites des erreurs, aussi loin que possible des yeux du public.

« C’est ce que je ne cesse de souligner avec Amalia. »

Les révélations incluent qu’Amalia travaillait à temps partiel comme serveuse dans un café au bord de la plage, où le propriétaire l’appelait en plaisantant leur « reine des cocktails », et que si elle n’était pas une future reine, elle aurait peut-être poursuivi une carrière dans chant ou équitation.

Désormais, la princesse, qui a excellé à l’école, espère passer un an en stage dans une entreprise multinationale pour ensuite commencer ses études universitaires, probablement à Leyde.