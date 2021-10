Bombillas con Alexa en oferta a precio de ganga… desde 5,99€!

Uno de los dispositivos más utilizados hoy en día por aquellos que quieren convertir sus casas en un hogar cada vez más inteligente son sin duda las bombillas inteligentes. Oui que hoy en día podemos encontrar un montón de modelos que podemos controlar de forma sencilla con nuestro teléfono móvil o incluso con la voz, ya que muchos de ellos ofrecen compatibilidad con los principales asistentes de voz. A continuación, vamos a mostrar algunas bombillas intelligentes avec Alexa que puedes encontrar de oferta a un precio muy muy asequible.

Lo cierto es que antes de cambiar una de las bombillas de nuestra casa por una bombilla inteligente debemos fijarnos en ciertos aspectos como el tipo de casquillo utilizado o la potencia de luz que nos ofrece para illuminar correctamente cada estancia. En el siguiente recopilatorio, puedes encontrar diferentes modelos de bombillas inteligentes baratas y con Alexa que puedes controlar con tu propia voz.

Bombillas con Alexa al mejor precio

Bombilla LED Nivian

Ce modèle est une bombe WiFi de 2,4 GHz avec 8W tipo E27 et une lumière RGB. Una de las bombillas con Alexa más baratas que encontramos ahora en PcComponentes en oferta y que además, ofrece también compatibilidad con el asistente de Google. De esta manera, es posible encender, apagar o cambiar el color de la luz de forma remota. El precio original de este modelo es de 15,25 euros, pero ahora cuenta con un 60% de descuento y cuesta seul 5,99 euros.

Bombilla LED GU10 Garza

En esta ocasión, se trata de una bombilla del fabricante Garza tipo GU10. Una bombilla inteligente conectividad WiFi que ofrecer una luz blanca neutra regulable with cambio de intensidad y temperatua y que además, es programable. Una de las bombillas con Alexa y compatible with Google Home que podemos conseguir ahora a muy buen precio en oferta, solo 7 euros fr Amazon.

Bombilla TP-Link TAPO L510E

TP-Link est un des fabricants de référence et est un des modèles de bombes avec Alexa que podemos encontrar en su catálogo. Concretamente se trata de a bombilla LED inteligente with WiFi and that no necesita of Hub que ofrece a light whitea cálida regulable with casquillo tipo E27. Un modelo compatible avec Alexa, Echo et Google Home cuyo precio oficial es of 19,99 euros y que podemos comprar ahora por 8,99€.

Bombilla LED WiFi Hama

Bombilla LED Wifi tipo E14 de 4,5W qui ofrece une lumière blanche avec un angle de 180 degrés. Una de las bombillas con Alexa que podemos regular de forma remota ya través de un simple comando de voz. También ofrece compatibilidad con el asistente de Google. El precio oficial de este modelo es de 11,95 euros, pero ahora podemos conseguirlo por 7,20 euros.

Bombilla LED WiFi Unotec

Este modelo de Unotec es una de las bombillas with Alexa y Google que Podemos controlar desde l’app gratuitea Smart Life disponible para iOS y Android. Ofrece una temperature of color de 3000k, es de tipo E27 y ofrece una luz blanca cálida que podemos encender o apagar de manera totalmente controlada. Un modelo cuyo precio oficial es de 7,99 euros y ahora está de oferta por 7,34 euros.