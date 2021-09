bombillas para Alexa en oferta

La buena noticia es que no hace falta hacer un gran desembolso para comprarnos algunas de las mejores bobillas inteligentes que podemos encontrar ahora mismo en Amazon. Además, hemos hecho une sélection de las que se encuentran en oferta en estos momentsos. Además de ser un complemento perfecto para Alexa, no permitirán ahorrar en el recibo of the luz debido al bajo consumo of the tecnología LED. Pas d’obstante, depende de lo que estemos buscando, podremos elegir un estilo u otro, o incluso comprar un pack con más o menos bombillas dependido de las necesidades de nuestra casa.

ANTELA Bombilla LED Intelligente

Este puede ser un pack perfecto para comezar, ya que incluye cuatro bombillas inteligentes de la marca Antela pour un seul 25,49 euros, por que nos sale a algo más de 6 euros la unidad. Estas bombillas LED de 9 W pueden ahorrar hasta un 80% de l’énergie que les traditionnels filamento de 60W. Además de poder controlarse por voz, Alexa podrá cambiar su color o intensidad, ya que cuentan con 8 modos de escena distintos, para crear ambientes personalizados.

TP-Link TAPO

En este caso, si simplemente quieres probar cómo es esto de las bombillas inteligentes, una de las mejores opciones es esta Tapo de TP-Link. Ahora mismo se encuentra de oferta por solo 9,99 euros, siendo una de las más vendidas y populares de Amazon. Dispone de su propia aplicación y por supuesto es compatible with Alexa o Google Assistant mediante la voz. Este modelo en concreto usa tecnología LED 9W 806Lm equivalente a uno normal de 60W con base E27 et está certificada para reducir el consumo de energy sin perder calidad.

Pack Hue Philips

Otra de las marcas que lleva tiempo apostando fuerte por este tipo de productos es Phillips. Sus famosas bombillas Hue permet de contrôler la lumière de aujourd’hui la maison avec 50 bombillas connectées. En este caso encontramos un pack de dos en oferta por 26,99 euros, perfecto para comezar o seguir conectando el hogar. Alexa nos permite apagar o encender las bombillas o regular su intensidad.

Contrôles d’avatar

Tampoco fallaremos si optamos por este pack de dos bombillas Avatar, que tienen un precio de 16,14 euros, siendo más que attractivas en este momento. Dans ce cas, vous avez la possibilité d’utiliser des bombes LED avec RGB+W+C et une température de couleur de 2700K-6500K. LED. Permite cambiar entre 8 modos de escena y el brillo se puede configurar del 1% al 100%. Igualmente estamos ante dos bombillas compatibles avec Alexa y Google Home, controlables por voz.

Bombilla LED Garza

Otra de las opciones más baratas y seguras esa bombilla LED Garza. Su precio cae hasta los 7,95 euros e estos momentsos. Compatible avec Alexa por voz, disponible aussi de l’application appropriée. Por supuesto también podremos ahorrar en el recibo de la luz gracias a sus 5.5W de consumo máximo. Una de sus funciones estrella es la posibilidad de programar el encendido y apagado todos los días de la semana.