Bombshell: Gabriel Deck se rend en NBA et signe pour le Thunder

Bombshell en Europe et en NBA. Le joueur argentin du Real Madrid, Gabriel Deck, quitte le club blanc et se dirige vers les États-Unis pour jouer dans la dernière ligne droite de la saison avec le Thunder. L’actualité, avancée par le journaliste Chema de Lucas et qu’AS peut confirmer, intervient quelques heures à peine après que le Real Madrid se soit qualifié pour les quarts de finale de l’Euroligue, battant Fenerbahçe à Istanbul avec une performance extraordinaire de Deck. L’Argentin fait donc ses adieux au club blanc et se dirige de l’autre côté de l’Atlantique pour se lancer dans une nouvelle aventure, suivant les étapes que Facundo Campazzo a décidé de prendre il y a quelques mois, actuellement avec les Nuggets.

AS a rapporté il y a presque un an, avant la fin de la saison dernière, que le départ de Deck pour la NBA était une possibilité très réelle.. Contrairement à Campazzo, qui a dû débourser une grosse somme d’argent pour quitter le Real Madrid, l’attaquant argentin a une claure d’environ un million et demi d’euros et met fin à son contrat en juin 2021, bien que le club blanc ait eu une option de renouvellement pour un autre. deux saisons. Le départ de Deck maintenant vers la NBA est possible car sa clause Il n’est pas limité dans le temps, comme c’est le cas avec d’autres contrats qui ne permettent de l’exercer qu’en été avant certaines dates.

Deck a été celui qui a chargé le moins des professionnels du Real Madrid et, n’ayant pas conclu d’accord avec le club blanc pour un renouvellement qui aurait été automatique en fin de stage, il a décidé de signer un contrat de trois ans avec le Thunder. L’Argentin a déjà sérieusement envisagé son départ en novembre 2020, mais a décidé de continuer et part étonnamment quelques mois plus tard. Alors que le club a ignoré leurs demandes d’amélioration de contrat, l’entité a payé 1,5 million pour la clause Abalde à Valence.

Deck se rendra “prochainement” aux Etats-Unis, selon des sources proches de la situation, pour signer avec Oklahoma City Thunder, certaines sources parlent même d’un contrat de trois saisons. L’attaquant quitte le Real Madrid après être devenu, ces derniers mois, dans l’un des acteurs clés du projet de Pablo Laso et l’un des membres les plus éminents de l’équipe blanche, qui se retrouve avec une autre perte très difficile à combler, car dans l’Euroligue les changements sont fermés et aucune signature ne peut être faite. Le prochain à partir l’été prochain pourrait être Usman Garuba, en fonction, oui, de sa position dans le repêchage.