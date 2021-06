Bon à emporter ! — ou pas : le basculement du logiciel de péage dans l’État de Washington prendra 2 semaines, mais pourquoi ?

Le pont Tacoma Narrows est vu avec le mont Rainier en toile de fond. (Photo VERG)

Lorsque le département des transports de l’État de Washington a annoncé que le système de péage routier Good To Go et son centre d’appels s’éteindraient pour une mise à jour de deux semaines, la réaction des ingénieurs logiciels et systèmes a été immédiate : pourquoi l’État met-il autant de temps pour Une mise à niveau? Pourquoi l’ancien système doit-il s’éteindre pendant que cela se produit ?

Et surtout, pourquoi devons-nous payer des péages alors que le système est en panne ?

Les experts de l’industrie contactés par . avaient des opinions diverses. Certains ont salué les économies réalisées en désactivant la plate-forme pendant une courte période plutôt que de gérer la complexité et le travail liés à l’exécution de systèmes de facturation parallèles en temps réel.

D’autres se sont demandé pourquoi un État avec autant de talents technologiques semblait parfois si inadéquat en technologie.

“Les pannes de quelques minutes à quelques heures sont plus habituelles et raisonnables”, a déclaré Bill Schrier, ancien CIO du service de police de Seattle et ancien CIO/CTO de la ville de Seattle. «La ville de Seattle a procédé à plusieurs remplacements de ses systèmes de facturation des services publics de Seattle et de Seattle City Light sans de telles pannes, en particulier en démantelant un centre d’appels.

« Cela me semble certainement étrange et inhabituel. »

Les questions sont devenues plus pointues lorsque l’État a retardé le démarrage du processus de deux semaines supplémentaires après que les premiers tests bêta du nouveau système ont indiqué qu’il n’était pas prêt pour la mise en œuvre. De plus, l’État déplace également le centre d’appels Good To Go et 155 employés du district U de Seattle à Renton.

Dans l’état actuel des choses, l’État fermera le site Web et le centre d’appels Good To Go le 2 juillet et rouvrira les deux avec un nouvel entrepreneur, ETAN, le 19 juillet. Si les conducteurs accumulent des péages pendant cette période, ils devront toujours payer. mais ne peut pas jusqu’à ce que le système rouvre. L’État pardonnera les frais de retard associés à la fermeture temporaire.

Les clients ayant des comptes Good To Go peuvent les recharger au préalable.

Nous avons rassemblé vos questions sur le changement de système et les avons posées à Jennifer Charlesbois, ingénieur projet systèmes de péage routier pour WSDOT, et Patricia Michaud, responsable des opérations du service client pour WSDOT. Les questions et les réponses ont été éditées pour plus de clarté et de concision.

Pourquoi cela prend-il deux semaines avec un système complètement arrêté ?

Jennifer Charlesbois: Ce que nous avons vu, c’est qu’une panne de deux semaines est très moyenne pour ce que d’autres agences ont connu dans leurs transitions de système. Ce n’est donc pas atypique pour ce type de transition de système, en particulier pour les systèmes de back-office à péage.

Pourquoi cela se produit-il en même temps que le centre d’appels est en panne ? Ne pourriez-vous pas faire ces deux changements à des moments différents ?

Charlesbois : Bien que le système (en ligne) ne soit pas disponible, nous ne pensions pas qu’il serait approprié que notre centre d’appels réponde aux appels et ne soit pas en mesure d’aider les clients. Ils n’auraient pas accès aux comptes clients et n’effectueraient aucune activité pour les clients. De plus, les parties des systèmes qui ont été remplacées comprennent les systèmes de téléphonie. Cela compliquerait d’essayer de garder le centre d’appels ouvert. J’ajouterai également que nous avons fait de notre mieux pour transmettre ces informations aux clients.

Un panneau de péage sur le pont SR 520 sur le lac Washington. (Photo WSDOT 2012)

Quelles étaient les responsabilités dans l’ancien système?

Charlesbois : Notre système existant a été mis en place en 2011. Nous allons sur 10 ans pour ce système. Il arrive donc en fin de vie. Nous avons examiné quels étaient nos principaux points faibles dans le système existant. Ce que les clients nous ont dit, c’est que le système peut être un peu vétuste et qu’il a besoin d’être modernisé. Notre site Web bénéficiera certainement de tout le travail que nous avons fait. Nous cherchons à résoudre certains problèmes avec notre système existant, comme la possibilité d’effectuer de nombreuses tâches en ligne sans avoir à appeler notre centre de service client.

Peux-tu me donner un exemple?

Charlesbois : Sûr. Par exemple, si un client souhaite réinitialiser son mot de passe en ligne, cela peut désormais être fait en ligne. De plus, certaines choses importantes, comme si un client n’a pas de compte Good To Go chez nous et reçoit une facture de péage, notre nouveau système lui permettra de voir combien d’argent il peut économiser s’il ouvre un compte Good To Go. (Le client alors) peut effectuer cette tâche en ligne et bénéficier de remises sur les péages précédents lorsqu’il ouvre son (nouveau) compte. Ce sont des activités qui auraient auparavant obligé les clients à appeler le centre d’appels.

Compte tenu des problèmes de cybersécurité bien documentés avec la sécurité de l’emploi, quelles sortes de garanties le nouvel entrepreneur (ETAN) offre-t-il en matière de sécurité en ligne?

Charlesbois : Nous comprenons parfaitement que la cybersécurité est dans tous les esprits. C’est aussi une priorité pour nous. Notre priorité absolue est la sûreté et la sécurité des informations de nos clients. Le nouveau système ainsi que le processus de transition seront conformes à tous les protocoles les plus stricts de l’industrie. Nous avons également travaillé avec nos propres équipes informatiques ainsi qu’avec le Bureau de la cybersécurité de l’État, pour nous assurer que nous faisons tout notre possible pour assurer la sûreté et la sécurité des informations des clients.

L’effort visant à rendre l’extrémité en ligne plus efficace est-il également un effort pour réduire l’importance du centre d’appels ?

Patricia Michaud : Nous espérons que ces nouveaux outils amélioreront l’efficacité et nous avons un centre d’appels avec une empreinte plus petite. À court terme, nous prévoyons qu’il sera très occupé une fois que nous aurons mis en place le système, nous nous attendons donc à des volumes d’appels élevés et des temps d’attente plus longs jusqu’à ce que les clients se familiarisent avec le site Web et jusqu’à ce que le centre d’appels (employés) se familiarise avec le nouveau système aussi.

Donc à court terme, le centre d’appels restera le même mais à long terme, il sera dévalorisé ?

Michaud : Oui.

Si le système est éteint comme il est prévu de le faire le vendredi 2 juillet, pourquoi les gens devraient-ils payer un péage pendant deux semaines jusqu’à ce qu’il soit redémarré ?

Charlesbois : Essentiellement, nous perdrions deux semaines de revenus de péage. (Note de l’éditeur : ce montant serait d’environ 6 millions de dollars sur 14 jours, selon les chiffres de l’État.) Ce revenu est légalement mandaté pour rembourser les obligations des (autoroutes) 520, 99 et du pont Tacoma Narrows. (La suspension des péages n’était) pas une solution légalement disponible pour nous. Honnêtement, je ne peux pas penser à un moment où nous avons suspendu les péages.

Note de l’éditeur : cette histoire a été mise à jour avec les commentaires de Schrier.