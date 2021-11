Bon Deal! Le dernier thermostat Nest est à seulement 100 $ le Black Friday.

Vous économiserez non seulement de l’argent sur cette offre Black Friday, mais vous économiserez encore plus d’argent à long terme en achetant le thermostat Google Nest (4e génération) ou le thermostat d’apprentissage Google Nest (3e génération). C’est l’une des meilleures offres de maison intelligente du Black Friday que vous trouverez cette année.

La gamme de thermostats Nest de Google s’est fait un nom au fil des ans pour une bonne raison. Ils sont tous deux compatibles avec la plupart des types de systèmes CVC et peuvent transformer votre ancienne unité CVC ennuyeuse en un système beaucoup plus intelligent et efficace pour seulement 100 $, grâce à cette offre Black Friday.

Choisir entre le thermostat Nest et le Nest Learning Thermostat (3e génération) n’est pas aussi simple que de nombreuses mises à niveau. Bien que le nouveau thermostat semble certainement plus élégant, il ne fonctionne pas avec autant de types de systèmes CVC que le Nest Learning Thermostat (3e génération).

Google estime à 85 % la compatibilité avec le nouveau thermostat, tandis que la 3e génération fonctionne avec environ 95 % de tous les systèmes CVC. C’est en partie ce qui fait du nouveau thermostat un achat beaucoup plus abordable.

Ce nouveau thermostat ne comporte pas non plus la lunette tournante de marque trouvée sur la variété de 3e génération. Cela signifie que, même s’il n’est pas aussi facile d’ajuster rapidement la température avec une rotation rapide de cette lunette, il est toujours assez simple de toucher l’un ou l’autre côté du thermostat pour effectuer des ajustements.

Contrôlez votre CVC et vos factures d’électricité avec le thermostat Nest ce Black Friday

Google Nest Thermostat | 30% de réduction



Les réglages de température saisonniers et le contrôle à distance du système CVC de votre maison ne sont que deux des nombreuses façons dont le thermostat Google Nest peut vous simplifier la vie.

100 $ chez B&H Photo

Google Nest Learning Thermostat (3e génération) | Économisez 70 $



Les algorithmes intelligents génèrent une facture d’électricité intelligente à la fin de chaque mois grâce au Nest Learning Thermostat (3e génération), un thermostat génial qui ne prend pas un génie pour le brancher ou le faire fonctionner.

179 $ chez B&H Photo

Les deux thermostats ont un panneau LCD couleur brillant sur le devant qui changera de couleur pour vous montrer s’il chauffe ou refroidit votre maison, ce qui vous permet de savoir facilement ce qui se passe d’un simple coup d’œil. Les deux peuvent également vous aider à vous inscrire à des incitations spéciales en matière d’énergie par l’intermédiaire de votre compagnie d’électricité locale, vous permettant ainsi d’économiser encore plus d’argent sur votre facture mensuelle.

Enfin, les deux unités s’harmonisent parfaitement avec Amazon Alexa et Google Assistant, ce qui permet de contrôler facilement le CVC de toute votre maison, quel que soit l’assistant virtuel que vous préférez utiliser. Cela facilite le couplage avec un haut-parleur Google Nest Hub ou Amazon Echo pour un contrôle mains libres du climat de votre maison.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.