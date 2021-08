Bon débarras des bulles alors que l’application de numérotation de Google commence à adopter des “puces” sur Android 12

in

Les “têtes de discussion” ont été vivement critiquées par les utilisateurs d’Android comme l’une des expériences utilisateur et des aspects de conception les plus ennuyeux sur la plate-forme. Ceux qui sont irrités par les soi-disant bulles pourraient bientôt trouver au moins un certain soulagement avec Android 12, car l’application de numérotation de Google semble aller dans une nouvelle direction avec les puces.

Android 12 dispose d’une API entière dédiée à ce nouveau style de notification de style chips, et il permet aux développeurs d’afficher différents statuts pour les appels entrants et en cours ainsi que le filtrage des appels. Et maintenant, le numéroteur de stock de Google l’utilise dans certains cas sur Android 12.

De gauche à droite : tête de discussion à l’ancienne ; nouvelle puce d’appel entrant, et ; puce d’appel en cours avec runtime

La nouvelle puce reprend votre thème dynamique dans Android 12, avec une icône qui semble correspondre à peu près à l’application du téléphone. Avant de répondre à un appel, il s’agit simplement d’une icône, mais une fois que l’autre partie a décroché, elle affiche une minuterie pour la durée de l’appel en cours. Appuyez dessus pour ouvrir le numéroteur.

Il y a aussi une notification repensée qui va avec (visible ci-dessus) avec des boutons plus gros, meilleurs et plus nombreux, ainsi qu’une sensibilité matérielle généralement mise à jour.

Quelques personnes ont remarqué que leurs bulles étaient remplacées par des puces lors de l’utilisation de l’application Phone by Google cette semaine sous Android 12 Beta 3.1 (via 9to5Google). Nous avons pu extraire le nouveau design de la puce sur un appareil avec la version bêta 4, mais nous n’avons pas pu le faire sur un appareil bêta 3.1 avec la même version bêta de l’APK. Cela pourrait être contrôlé par d’autres applications telles que les services Google Play, un indicateur/phénotype encore inconnu ou un autre levier A/B dont nous ne sommes peut-être pas au courant.

Beaucoup de nos lecteurs détestaient l’ancienne bulle d’appel en cours, qui apparaissait que vous ayez ou non activé des bulles pour l’application de numérotation sur les versions antérieures d’Android, et maintenant il semble que cela va disparaître. (Les bulles sont toujours une option de notification pour de nombreuses applications, mais elles ont également disparu pour nous dans les paramètres de l’application Dialer une fois la puce apparue.)

Si vous êtes prêt à jouer, vous pouvez vérifier les choses par vous-même à l’aide d’APK Mirror et inscrire votre appareil éligible à la version bêta d’Android 12 si vous n’y êtes pas déjà.