Bon début d’année 2022 pour Jon Rahm

Il a dit Jon Rahm avant le début de Tournoi des Champions Sentry que le temps de déconnexion avait été bon pour lui dans la dernière ligne droite de 2021. Après une année précédente exceptionnelle, il n’avait pas encore capturé ce sentiment sur le terrain et l’a fait au premier tour du tournoi qui rassemble les champions de l’année dernière sur le circuit PGA.

Jon Rahm est deuxième après un super premier tour dans lequel, avec un-sept Par rapport au par 73 du terrain, il partage une place avec Daniel Berger et avec Patrick Cantlay et n’est qu’à un coup du leader Cameron Smith. Le joueur de Barrika a laissé de belles sensations à ses débuts et aspire à rester dans la course ce vendredi afin de pouvoir se battre pour le titre durant le week-end.

Forgeron, avec -8 il a signé deux aigles (paires cinq des 5 et 15, cinq birdies et un bogey à ses débuts dans le tournoi pour devenir le premier leader. Cependant, l’égalité est maximale et ceux qui le suivent de plus près sont ceux – 7 de Berger (huit birdies et un bogey), Cantlay (aigle en normale cinq sur 15, six oiselets et un bogey) et un Rahm qu’a-t-il réalisé sept birdies sans faute.

Kapalua, dans le comté de Maui (Hawaii), accueille le premier tournoi majeur de 2022 jusqu’à dimanche prochain. Rahm a partagé l’un des meilleurs matchs du premier tour avec le champion olympique Alex schauffele (treizième avec -4) et il en a profité pour montrer un jeu solide qui lui a permis de retrouver les belles sensations qui l’ont accompagné pendant la majeure partie de 2021.

Celui de Barrika dispute pour la cinquième fois ce Tournoi des Champions, bien qu’il le fasse cette fois avec la motivation supplémentaire de être numéro 1 mondial et devoir se défendre de la pression de leurs poursuivants. Rahm, deuxième de ce tournoi en 2018, veut imiter Sergio Garcia, le seul champion espagnol du concours, en 2002.

Pour essayer ça a commencé avec sept birdies sans faute qui le positionnent initialement parmi les meilleurs. Rahm a eu la première occasion de battre le parcours sur le premier trou du tournoi, mais il n’a pas réussi avec le putt. Il a dû ramer dans les deux suivants, avec une sortie à droite du green en normale 3 sur 2 et deux longs birdies putts sur 3 et 4. Ainsi, il a scellé trois autres paires en attendant le moment de décoller sur votre retourner.

Cela s’est produit sur le 5e trou, un par cinq à partir duquel Rahm a construit une séquence de trois birdies consécutifs. Pour commencer, un long putt pour l’aigle était sur le point de lui rapporter un jackpot, même s’il est tombé un peu court et a dû signer le birdie. Jon a continué avec ces bons sentiments dans la normale quatre des 6 après un excellent deuxième coup depuis le fairway et une excellente option de birdie qu’il n’a pas manquée. Son putt de birdie le plus long était sur la normale quatre du 7e trou, mais Rahm l’a fait aussi.

Rahm a depuis ajouté des paires, malgré le fait que vous avez gaspillé de bonnes options de birdie comme dans le par cinq du 9 ou dans le par quatre du 10. Il a attendu le moment de revenir pour convertir ses occasions et cela est arrivé dans la normale quatre de 13, dans lequel une approche sensationnelle depuis le fairway lui a laissé le birdie donné. Alors oui, Jon a gardé ses bons sentiments jusqu’à la fin. Un très long départ à la normale quatre sur 14, évitant les bunkers, lui a permis de faire une autre belle approche pour sceller plus tard son cinquième birdie de la journée.

Rahm n’a pas atteint la sixième place dans la normale cinq sur 15, après avoir raté une grande chance, mais il l’a immédiatement modifié avec une autre approche énorme dans la normale quatre sur 16. Enfin, après avoir laissé une autre option glisser dans 17, il a mis l’égalité à son retour avec le septième birdie de la journée en normale cinq sur 18, dans lequel il a lancé un long putt pour l’aigle.

Bref, Rahm a signé une manche avec de nombreuses options pour battre le peloton, bien dans le long jeu et très réussi dans les approches au drapeau. De cette façon, il s’est retrouvé pleinement impliqué dans le combat, à trois coups d’un Forgeron qui tentera de défendre sa position de privilège au second tour contre cette pression de Jon, à partir de Daniel Berger et de Patrick Cantlay.

Bien sûr, après le premier tour, il y a beaucoup d’hommes qui se sont positionnés au sommet. Ils partagent la cinquième place avec -6 le Coréen Sungjae je (aigle en normale 5 sur 5, cinq oiselets et un bogey), l’Américain Kévin Na (huit birdies et deux bogeys) et le sud-africain Erik van Rooyen (six birdies sans échec).

Quelque chose plus loin a commencé Collin Morikawa, le principal poursuivant de Rahm dans la lutte pour le numéro un. L’Américain est huitième à -5 après avoir débuté avec sept oiselets et deux bogeys. Partagez votre position avec vos compatriotes Brooks koepka (sept birdies et un double bogey), Joël dahmen (cinq birdies sans faute) et Talor gooch (un aigle, quatre birdies et un bogey) et avec le sud-africain Garrick Higgo (cinq birdies sans échec).

Classement après le premier tour (par 73)

1. Cameron Smith (Australie) 65 ans

2. Daniel Berger (États-Unis) 66

2. Jon Rahm (Espagne) 66

2. Patrick Cantlay (États-Unis) 66

5. Erik van Rooyen (Afrique du Sud) 67

5. Kevin Na (États-Unis) 67

5. Sungjae Im (Corée du Sud) 67

8. Garrick Higgo (Afrique du Sud) 68

8. Joel Dahmen (États-Unis) 68

8. Brooks Koepka (États-Unis) 68

8. Talor Gooch (États-Unis) 68

8. Collin Morikawa (États-Unis) 68