Bon début de semaine de l’ADA alors que les taureaux se préparent à se rallier à 1,45 $ Crypto new media

Analyse des prix Cardano : aperçu général des prix

Le prix de Cardano est passé de mouvements agressifs à une tendance relativement stable. Ce changement de comportement du marché pourrait indiquer que l’ADA atteint de nouveaux niveaux de résistance, qui sont essentiels pour une évaluation future avant la prochaine course haussière.

Cependant, la courbe de ramollissement est décourageante, mais il semble qu’un recul pourrait être sur les côtés. Les investisseurs se préparent déjà à ce que le marché se stabilise et ouvrent de nouvelles positions entre 1,4 $ et 1,6 $. Le prix de Cardano a augmenté d’au moins 13% au cours des sept derniers jours, portant la valeur de la pièce à près de 1,48 $. Malgré cette force, sa forte volatilité rend difficile pour la paire ADA/USD de maintenir ce niveau de croissance.

Sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies, la plupart des principales crypto-monnaies ont enregistré une perte nette au cours des dernières 24 heures. Le BNB a chuté de 3,50 % par rapport à 355 $, et Dogecoin a chuté de 8,2 %. Bitcoin et Ethereum ont tous deux enregistré des pertes allant jusqu’à 1,91 % et 4,98 %, respectivement.

Mouvement des prix Cardano au cours des dernières 24 heures : courbe d’adoucissement

Le MACD suggère une baisse de la dynamique haussière, avec l’histogramme vert mais dont la taille diminue car le graphique se situe autour de 0,032 et sans nombre suffisant au-dessus de 0,032 pour maintenir les prix à flot. Le 12-EMA est toujours plus élevé que le 26-EMA, nous attendrons donc qu’il croise avant d’inverser notre sentiment baissier. Une situation qui va arriver de si tôt.

L’indice de force relative (RSI) se négocie actuellement dans la zone neutre. Il vient de quitter la zone neutre dans la zone de surachat mais est depuis retombé à son état d’origine sur le graphique journalier. La position actuelle du RSI suggère que les acheteurs se battent et qu’il y a une faible dynamique baissière à ce niveau de prix.

Les bandes de Bollinger sont larges et étendues vers les derniers chandeliers verts. Ils seront progressivement élargis au cours des séances suivantes, suggérant une volatilité plus élevée sur le graphique de 24 heures. Alors que les taureaux tentent de prendre le contrôle de la dynamique du marché, la volatilité du prix de Cardano devrait augmenter considérablement pendant une courte période.

De plus, comme le prix se consolide plus près de la limite supérieure plutôt que de la ligne moyenne de la bande, les bandes sont susceptibles de pencher vers le haut pour quelques chandeliers supplémentaires.

Graphique des prix sur 4 heures de Cardano : signaux haussiers

Dans l’ensemble, l’analyse technique de 4 heures suggère un mouvement haussier basé sur 15 des 26 principaux indicateurs. Parmi ceux-ci, un seul suggère une correction baissière. Pendant ce temps, le reste n’inclut aucune indication de la direction que les marchés prendront ensuite. Au moment d’écrire ces lignes, Cardano se négocie à 1,418 $ par rapport au dollar américain. Il y a beaucoup de résistance près de 1,46 $ et 1,50 $, ce qui exige le soutien du marché au sens large pour que toute tendance haussière se maintienne.

Analyse des prix Cardano : Conclusion

Malgré le récent ralentissement en début de semaine du prix de Cardano, une clôture au-dessus de 1,495 $ suggérerait que les taureaux sont toujours présents pour cette devise. En attendant, lisez notre guide sur la façon d’acheter Cardano en attendant que le prix remonte au-dessus de 1,50 $.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.