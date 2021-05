Bon début d’été de la part de CBS! Le climat voué à devenir “ de pire en pire ” ⋆ .

Joyeux week-end du Memorial Day, tout est horrible! C’était le message de malheur de CBS This Morning vendredi alors que les animateurs de l’émission offraient de nouveaux avertissements «terribles» et que la Terre allait simplement devenir «de pire en pire» alors que nous descendions en spirale.

L’animateur invité Enrique Acevedo a averti: «Notre couverture Eye on Earth continue avec un nouvel avertissement sur le changement climatique qui a des conséquences potentiellement désastreuses.» Le climatologue Jeff Berardelli a admis que le «seuil inquiétant» d’une augmentation de 15 degrés Celsius était arbitraire. Mais il a prédit la mort:

L’intensité de ces événements météorologiques extrêmes augmentera. Nous verrons des événements aggravés, des vagues de chaleur en plus de l’élévation du niveau de la mer en plus de grands ouragans et d’ouragans percutants. Les choses empireront de plus en plus si nous enfreignons cela.

Le co-animateur Anthony Mason a en fait incité Berardelli sur la nature arbitraire du nouvel avertissement:

JEFF BERARDELLI: Ouais, je veux dire, les humains l’ont choisi. Nous avons choisi 1,5. Nous avons choisi 2 degrés. Encore une fois, ce n’est pas un point de basculement. Pas comme si nous allions tomber d’une falaise. Les choses vont progressivement empirer de plus en plus rapidement à mesure que nous nous dirigeons vers cela. De plus gros ouragans, des inondations pires, nous verrons des incendies de forêt pires.

CBS aime les téléspectateurs effrayants. En décembre, l’émission de réseau a demandé pourquoi les humains sont “en guerre avec la nature?” En avril, This Morning a utilisé le Jour de la Terre pour promouvoir «l’anxiété climatique» chez les adolescents.

Cependant, au cours de la dernière année de la pandémie, CBS (et d’autres réseaux) a fait la promotion de la «lueur d’espoir» environnementale des millions de morts de Covid. Le 19 mars 2020, le journaliste de CBS Vladimir Duthiers a rapporté depuis l’Italie: «C’est Venise…. Vous ne pouvez jamais voir les eaux car elles sont si troubles de tous les bateaux. Cette fois, vous pouvez maintenant voir les eaux cristallines des canaux de Venise.

Alors peut-être que CBS pense que nous avons juste besoin d’une autre pandémie?

CBS ce matin

28/05/2021

8:03

ENRIQUE ACEVEDO: Notre couverture «Eye on Earth» se poursuit avec un nouvel avertissement sur le changement climatique qui a des conséquences potentiellement désastreuses. L’Association météorologique mondiale affirme qu’il y a 40% de chances que les températures atteignent temporairement un seuil inquiétant au cours des cinq prochaines années. C’est 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

ANTHONY MASON: Les scientifiques disent qu’une brèche dans ce marqueur augmenterait considérablement le risque d’inondations extrêmes, de sécheresse et d’incendies de forêt. L’avertissement intervient alors que trois grandes sociétés pétrolières, Chevron, ExxonMobil et Shell, ont toutes fait face à des revers cette semaine en raison de leur rôle dans le changement climatique. Nous sommes rejoints par le météorologue et spécialiste du climat de CBS News Jeff Berardelli. Jeff, bonjour. À quel point cela devrait-il devenir grave?

JEFF BERARDELLI: Alors oui, dans les cinq prochaines années, il est assez probable que nous atteindrons 1,5 degrés Celsius brièvement, temporairement. C’est 2,7 degrés Fahrenheit de réchauffement depuis l’époque préindustrielle. Cela se produira probablement pendant une année el Niño, chaude dans le Pacifique. Variations naturelles en plus du changement climatique. Ensuite, il redescendra. Mais vous savez, c’est vraiment juste un signe que l’humanité ne réussit pas très bien à gérer nos émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et à 1,5 degrés Celsius, ce n’est pas comme si nous allions tomber d’une falaise où les choses vont devenir catastrophiques. Mais les choses vont progressivement empirer à un rythme beaucoup plus rapide. L’intensité de ces événements météorologiques extrêmes augmentera. Nous verrons des événements aggravés, des vagues de chaleur en plus de l’élévation du niveau de la mer en plus de grands ouragans et d’ouragans percutants. Les choses empireront de plus en plus si nous enfreignons cela. Et le résultat final est d’ici 2030, 2035, à moins que nous ne réduisions vraiment rapidement nos émissions, nous allons probablement atteindre 1,5 degré et continuer à augmenter notre réchauffement de près de deux degrés. Encore une fois, nous devons faire quelque chose rapidement ou nous allons inévitablement dans cette direction.

MASON: Vous dites que, Jeff, c’est un marqueur symbolique, pourquoi?

BERARDELLI: Ouais, je veux dire, les humains l’ont choisi. Nous avons choisi 1,5. Nous avons choisi 2 degrés. Encore une fois, ce n’est pas un point de basculement. Pas comme si nous allions tomber d’une falaise. Les choses vont progressivement empirer de plus en plus vite à mesure que nous nous dirigeons vers cela. De plus gros ouragans, des inondations pires, nous verrons des incendies de forêt pires. Et nous nous préparons probablement pour une assez mauvaise saison des feux de forêt dans l’ouest cette année.

MASON: Très bien. Jeff Berardelli, merci beaucoup.