Bon début pour réparer les blocs d’alimentation

Mallika Srinivasan

Compte tenu de la répugnance des bureaucrates à abandonner ne serait-ce qu’un iota de leur pouvoir, le Premier ministre Narendra Modi a bien fait de nommer Mallika Srinivasan, présidente et directrice générale des tracteurs et équipements agricoles (TAFE) à la tête du Comité de sélection des entreprises publiques (PESB) qui est responsable de la sélection du personnel de haut niveau dans les UPE. C’est la première fois que le PESB sera dirigé par une personne du secteur privé; le travail est principalement confié à des bureaucrates à la retraite. Associé à la nouvelle politique qui prévoit que le gouvernement ne conserve qu’une poignée d’UPE dans quelques secteurs et à la poussée vers la privatisation, c’est clairement une bonne chose. Cela dit, il est important de garder à l’esprit que, dans le passé également, certaines personnalités du secteur privé de haut niveau ont présidé des PSU telles qu’Air India; pourtant, cela n’a pas vraiment changé leur performance.

Ainsi, tout en applaudissant à la décision d’embaucher une personne du secteur privé à la tête du PESB, il est important de lui donner les moyens de faire le travail qu’elle doit faire. Cela comprend, par exemple, permettre au PESB, si nécessaire, d’embaucher des sociétés de recherche de premier ordre pour localiser le candidat idéal pour les postes de haut niveau dans les UPE; cela signifie qu’après que le PESB a formulé ses recommandations allant au-delà de l’embrayage habituel des gestionnaires de l’UPE, le ministère de tutelle ou le Comité des nominations du Cabinet (ACC) doit accepter la recommandation.

Aussi difficile que cela puisse paraître, c’est en fait la partie la plus facile. Une fois que le PESB a choisi les personnes, elles doivent être autorisées à fonctionner avec une autonomie relative. Comme ce journal le fait valoir depuis longtemps, la meilleure façon d’y parvenir est soit d’approcher la Cour suprême pour retirer les UPE de la liste des «instruments de l’État», soit de modifier la Constitution pour garantir cela; réduire la participation du gouvernement à 50% ou moins est un autre moyen de conserver le contrôle, mais de libérer les PSU des griffes de la CAG, de la CBI et de la CVC. Bien que cela puisse garantir un certain type de liberté, si les UPE doivent être bien gérées, elles doivent également être libres de tout contrôle bureaucratique et ce n’est pas facile. Dans le cas des PSU pétroliers, malgré tous les discours sur la liberté opérationnelle, pendant la montée des prix du pétrole, on leur a demandé de manière informelle d’absorber la hausse car le gouvernement ne voulait pas donner une poignée à l’opposition dans les différents États. élections en cours. Et les banques PSU sont régulièrement traitées comme une branche de l’État et invitées à ouvrir des comptes bancaires Jan Dhan, à renoncer aux commissions sur les paiements, etc. Si cette attitude ne change pas, la nomination d’un responsable du secteur privé du PESB ne fera pas grand-chose en fin de compte. le système.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.